AIDA-Single Agnes lacht über Liebes-Bewerber: "So hab ich in der 4. Klasse geschrieben"

Ajaccio (Korsika) - Auf der AIDAcosma und an Land geht es für die Singles der VOX-Datingshow " Herz an Bord " am Dienstag weiter mit der Suche nach der großen Liebe. Eine Lady lacht sich schon beim Bewerbungsschreiben eines Mannes tot.

Neue Männer an Bord (v.l.n.r.): Nils (31), Eugen (38), Sascha (40) und Hans Peter (58). © RTL

Moderator Wayne Carpendale (45) versorgt die vier begehrten Frauen zunächst am Frühstückstisch wieder mit Flaschenpost neuer Single-Männer.

Agnes (26) sticht sofort der Brief von Nils (31) aus Frankfurt ins Auge, der diesen mit "Freshe Grüße" beendet und dessen Schrift kindlich aussieht. "So hab ich auch geschrieben, aber da war ich in der vierten Klasse", lacht die Regierungsangestellte, deren Vibe mit Paul (28) nach wie vor sehr gut ist. Kann der 31-Jährige die Bindung brechen?

Aus Wien zieht es Hans Peter (58) auf den Kreuzfahrtgiganten, der sich auf Bianca (51) beworben hat.

Und für Olga Maria (36) wird Eugen (38) aus St. Leon-Rot angeliefert, mit dessen Brief er bei der Kunsthistorikerin direkt ins Schwarze trifft.

Sales Manager Sascha (40) aus Bremerhaven, der auch schon bei "Take Me Out" (RTL) nach einer Dame Ausschau hielt, ist "verzweifelt auf der Suche. Ich hab in den letzten Jahren festgestellt, dass nicht das Äußerliche zählt, sondern der Charakter." Flasht ihn Ulrike (47)?