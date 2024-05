Hitzige Stimmung in Deutschlands Osten: "Das Ausland ist schon da"

Leipzig/Gera - Avraz (33) musste vor neun Jahren aus dem Nordirak fliehen. Jetzt lebt und arbeitet er in Deutschland, hat jedoch wie viele andere Asylsuchende mit Vorurteilen zu kämpfen. Die MDR-Doku "exactly" begleitet ihn und stellt dabei die Frage, ob Integration unter den aktuellen Bedingungen wirklich gelingen kann.

Avraz (33, l.) erzählt dem "exactly"-Reporter, wie schwer es ist, in Deutschland Arbeit zu finden. © MDR

Vor einiger Zeit machte er eine Weiterbildung zum Web-Entwickler und würde nun gerne in diesem Beruf arbeiten, doch Avraz hat bisher trotz erfüllter Anforderungen keinen Job gefunden.

Um sich über Wasser zu halten, liefert er in Leipzig Vollzeit Essen aus. "Ich schicke jeden Tag zwei bis drei Bewerbungen und erhalte danach immer auch Absagen", erzählt er dem "exactly"-Reporter.

Wie schwer die Bedingungen teilweise für Flüchtlinge sind, zeigt sich auch in Geras Erstaufnahme-Einrichtung.

Einer der Männer dort war in Syrien als Lkw-Fahrer tätig. Er möchte auch in Deutschland wieder als Kraftfahrer arbeiten, merkt jedoch, dass er nicht willkommen ist: "Sie wollen nicht, dass wir in Gera sind."

Mit "sie" meint er einen Teil der Bevölkerung. Rund um Initiator Christian Klar, welcher ein bekannter Rechtsextremist sein soll, treffen sich jeden Montag etwa 300 Menschen, um gegen die Bundesregierung zu demonstrieren.