Kurz vor Finale bei "Hochzeit auf den ersten Blick": Empfindet diese Braut ihren Mann als Ballast?

Sachsen-Anhalt - Die Herzenstage in Tirol enden und damit neigt sich auch das Experiment bei " Hochzeit auf den ersten Blick " langsam dem Ende entgegen. Kurz vor dem Finale geht es für die Paare zurück in den Alltag, wo sie auf Familie und Freunde treffen werden. Doch nicht alle wollen in das persönliche Umfeld des Partners eintauchen.

Kurz vor dem Finale kriselt es in der Ehe von Michelle (24) und Marlon (30). © Joyn/Markus Hertrich

Unmittelbar vor dem großen Finale läuft es nicht bei allen Paaren rund. Kommunikations- und Vertrauensprobleme erschweren es dem ein oder anderen, sich bei seinem Partner komplett fallen zu lassen.

Zwar hatten Michelle (24) und Marlon (30) während der Herzenstage in Tirol eine gemeinsame Basis aufgebaut, wie sie selbst sagen. Doch vor der finalen Entscheidung, bei der die Paare zwischen der Scheidung und dem Bestehen ihrer Ehe entscheiden müssen, kommt es zwischen den beiden zu Unstimmigkeiten.

Im Gespräch mit Matching-Experte Markus Ernst gesteht Marlon seiner Frau: "Manchmal kommt es mir so vor, wenn wir allein sind, unter vier Augen, dass du nicht so richtig was mit mir anfangen kannst. Und das macht was mit meiner Psyche." Seiner Angetrauten steigen daraufhin die Tränen in die Augen. Sie erklärt, dass sie sich häufig vor Marlon zurückzieht, weil sie sich unwohl fühle.

Auch der zusätzliche Druck ihres berufsbegleitenden Studiums mache das Kennenlernen der beiden nicht einfacher. Marlon wird daraufhin ebenfalls emotional und betont: "Ich hoffe, ich bin kein Ballast."

Das junge Paar entscheidet sich dagegen, sich gegenseitig zu besuchen, fühlt sich nach dem klärenden Gespräch aber befreiter. An welchem Punkt ihre Ehe jedoch aktuell steht, ist für beide ungewiss.