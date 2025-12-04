"Dafür habe ich kein Verständnis" - Scheitert dieses Paar bei "Hochzeit auf den ersten Blick"?

Tirol (Österreich) - Für die Paare der achten Staffel " Hochzeit auf den ersten Blick" enden bald die Herzenstage im Tiroler Land. Während bei vielen Blind-Verheirateten die Herzen höherschlagen, hat ein Couple besonders zu kämpfen.

Die Experten Beate Quinn, Sandra Bank und Markus Ernst unterstützen Frank (61, l.) und Marén (60, 3.v.r.). © Joyn

Für Frank (61) und Marén (60) kommt es in der Folge zu einem alles entscheidenden Krisengespräch.

Das Problem: die mangelnde Kommunikation. Frank teilt in der Runde, es verletze ihn, dass Marén ihn nicht als einen Teil ihres Lebens sehe. Aufgewühlt von seinen Gefühlen, verlässt er weinend die Runde.

Experte Markus Ernst nimmt sich des Gefühlsausbruchs des 61-Jährigen an: "Es ist wichtig, dass sich beide sortieren und nach Luft schnappen können." Beim Einzelgespräch mit Ernst gesteht Frank: "Ich verstehe die Art der Kommunikation [zwischen uns] nicht und das tut mir weh."

Sexualtherapeutin Beate Quinn geht währenddessen Maréns Gefühlen nach. Die Show-Kandidatin fühle sich von Frank bedrängt und findet, das er nicht nicht auf ihre Bedürfnisse eingeht. Das frustriere sie und löse in ihr alte Ängste aus. Die Frage, ob sie das Liebesexperiment mit Frank sofort beenden wolle, verneint sie. Stattdessen hofft die Einzelhandelskauffrau, dass die Leichtigkeit vom Anfang wiederkehrt.

Ein gemeinsames Gespräch mit dem Experten-Trio soll die aufwühlende Situation lösen. Frank fordert von Marén eine direkte Kommunikation. Schließlich bricht er mit den Worten "Ich kann das nicht" die Runde ab und beschließt, sich erst einmal räumlich von Marén zu trennen. Auf Franks emotionalen Abbruch reagiert sie zunächst sprachlos, dann enttäuscht und findet es schade, dass das Experiment so verläuft.

Im zweiten Teil des Gesprächs erklärt Frank Marén persönlich, er habe realisiert, dass er nicht die Kraft habe, sie zu unterstützen, und entscheidet, das Experiment endgültig zu beenden. Marén äußert sich wütend und traurig zugleich: "Tut mir leid, aber dafür habe ich kein Verständnis."