Höchst peinlich! "Hochzeit auf den ersten Blick"-Ehepaar verarscht SAT.1

Tirol (Österreich) - Heftiges Kreuzverhör bei " Hochzeit auf den ersten Blick ". Wie der SAT.1-Sendungsname verrät, werden sich unbekannte Menschen miteinander verheiratet. Ein Paar hat den Experten aber einen entscheidenden Punkt verschwiegen. Und der wird jetzt knallhart aufgedeckt.

Beate Quinn (l.) und Markus Ernst (2.v.l.) wollen von Michelle und Marlon wissen, was sie verschwiegen haben. © Joyn

"Es gab einen Regelverstoß", verkündet die Paar- und Sexualtherapeutin Beate Quinn. "Die beiden waren nicht ganz ehrlich zu uns. Es war ganz wichtig, sie damit zu konfrontieren." Genau gesagt: Beide kannten sich vor den Dreharbeiten - ein Skandal!

Sowohl Michelle (24) als auch Marlon (30) geben sich bei der getrennten Befragung durch die Experten aber zunächst unwissend, wollen den glasklaren Regelverstoß, durch den sie das Experiment zerstört haben, nicht zugeben.

"Jemand Fremden heiraten war natürlich am Anfang viel - für beide", versucht Marlon zunächst abzulenken. "Wie fremd waren Sie sich denn? Gibt es im Rahmen des Experiments etwas, was Sie uns vielleicht verschwiegen haben?", will Quinn wissen.

Und auch Markus Ernst durchlöchert Michelle, die "eigentlich über alles gesprochen" habe, wie sie behauptet. Doch dann endlich packt Marlon aus.