Höchst peinlich! "Hochzeit auf den ersten Blick"-Ehepaar verarscht SAT.1

Hochzeit auf den ersten Blick 2025 (SAT.1 & Joyn): Ein Paar hat den Experten einen entscheidenden Punkt verschwiegen.

Von Nico Zeißler

Tirol (Österreich) - Heftiges Kreuzverhör bei "Hochzeit auf den ersten Blick". Wie der SAT.1-Sendungsname verrät, werden sich unbekannte Menschen miteinander verheiratet. Ein Paar hat den Experten aber einen entscheidenden Punkt verschwiegen. Und der wird jetzt knallhart aufgedeckt.

Beate Quinn (l.) und Markus Ernst (2.v.l.) wollen von Michelle und Marlon wissen, was sie verschwiegen haben.
Beate Quinn (l.) und Markus Ernst (2.v.l.) wollen von Michelle und Marlon wissen, was sie verschwiegen haben.  © Joyn

"Es gab einen Regelverstoß", verkündet die Paar- und Sexualtherapeutin Beate Quinn. "Die beiden waren nicht ganz ehrlich zu uns. Es war ganz wichtig, sie damit zu konfrontieren." Genau gesagt: Beide kannten sich vor den Dreharbeiten - ein Skandal!

Sowohl Michelle (24) als auch Marlon (30) geben sich bei der getrennten Befragung durch die Experten aber zunächst unwissend, wollen den glasklaren Regelverstoß, durch den sie das Experiment zerstört haben, nicht zugeben.

"Jemand Fremden heiraten war natürlich am Anfang viel - für beide", versucht Marlon zunächst abzulenken. "Wie fremd waren Sie sich denn? Gibt es im Rahmen des Experiments etwas, was Sie uns vielleicht verschwiegen haben?", will Quinn wissen.

Und auch Markus Ernst durchlöchert Michelle, die "eigentlich über alles gesprochen" habe, wie sie behauptet. Doch dann endlich packt Marlon aus.

Hochzeit auf den ersten Blick: "Sie haben gegen alle Spielregeln verstoßen!"

Michelle gibt den Regelbruch nicht zu.
Michelle gibt den Regelbruch nicht zu.  © Joyn

"Es ist ein Name gefallen und somit war es meiner Frau möglich, mich zu kontaktieren", gibt der Großhandelskaufmann aus Überlingen (Baden-Württemberg) zu. Und bestätigt, dass sich das spätere Ehepaar schon vor der Hochzeit getroffen habe. Beate Quinn ist entsetzt: "Sie haben gegen alle Spielregeln verstoßen!"

Durch Zufall soll die Braut den Namen ihres späteren Partners herausgefunden und ihn somit via Social Media gefunden haben. Die genauen Umstände und das Loch im System bleiben aber unklar.

"Das enttäuscht uns sehr. Wir sind hier mit viel Herzblut dabei und wollen, dass der erste Augenblick ganz besonders bleibt", so Quinn, die klarstellt, dass beide "Hochzeit auf den ersten Blick" nicht richtig gelebt hätten.

Dennoch: Das Paar darf Teil der Sendung bleiben, sogar die anderen Duos kennenlernen. Denn: "Wir freuen uns, dass sich etwas anbandelt und sind pro Marlon und Michelle."

Übrigens: Auch Marén (60) und Frank (61) hatten vor der HadeB-Hochzeit schon Kontakt.

Das Ehepaar darf Teil der Sendung bleiben.
Das Ehepaar darf Teil der Sendung bleiben.  © Joyn

Folge 7 von "Hochzeit auf den ersten Blick" seht Ihr nächsten Dienstag, am 2. Dezember, um 20.15 Uhr auf SAT.1 oder schon jetzt bei Joyn PLUS+.

Titelfoto: Bildmontage: Joyn

