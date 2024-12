"Hochzeit auf den ersten Blick"-Expertin Sandra Köhldorfer lässt Baby-Bombe platzen

Sandra Köhldorfer (43) und ihr Partner Ryan erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. © Screenshot/Instagram/drsandratherapy (Bildmontage)

"Endlich kann ich mein Geheimnis mit euch teilen: Mein Herz schlägt nicht mehr nur für mich allein", schrieb sie am Mittwoch in einem Instagram-Post. Denn sie und ihr Ehemann Ryan erwarten Nachwuchs.

Dazu präsentierte die 43-Jährige stolz ihren bereits deutlich sichtbaren Babybauch. "Voller Dankbarkeit und Vorfreude auf unser Wunschkind – und darauf, euch ab jetzt auch an dieser Reise teilhaben zu lassen", so die Psychotherapeutin weiter.

Natürlich gab es sofort zahlreiche Reaktionen aus der "HadeB"-Bubble: "Ach Sandra, ich freue mich so so unglaublich für euch", schrieb etwa Melissa (31), die 2019 an der Kuppelshow teilgenommen hatte und nur ein Jahr später selbst Mutter geworden war.

Und auch von den Kandidaten der aktuellen Staffel gab es Glückwünsche: "Das sind ganz wunderbare Neuigkeiten", schrieb etwa Desiree (37), die erst vor wenigen Wochen "Ja" zu ihrem "Perfect Match" Marco (44) gesagt hatte.