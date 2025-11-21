Bräutigam ärgert sich bei "Hochzeit auf den ersten Blick": "Immer diese schlechte Laune"

Island - Schon am Tag der Hochzeit zeichnete sich die erste Krise bei Julia (28) und Julian (30) ab . In den Flitterwochen nehmen die Zweifel der 28-Jährigen allmählich überhand. Hat die junge Ehe überhaupt noch eine Chance?

Bei einigen Aktivitäten während der Flitterwochen auf Island verstanden sich Julia (28) und Julian (30) gut. © Joyn

Eiseskälte herrscht nicht nur auf Island, sondern auch zwischen Julia und Julian. Immer wieder kämpft die frischgebackene Ehefrau mit ihrem Gefühlschaos und sucht das Gespräch mit Dr. Sandra Bank (44, ehemals Köhldorfer).

In diesem schildert die Hamburgerin abermals, dass sie sich einen starken Mann wünscht und kritisiert das Verhalten ihres Partners. "In einigen Situationen ist er sehr kindisch, dass ich mich teilweise sehr unwohl fühle", erklärt Julia in der sechsten Folge von "Hochzeit auf den ersten Blick".

Doch nicht nur sie scheint unzufrieden mit der aktuellen Situation. "Immer diese schlechte Laune. Immer dieses Auf und Ab. Irgendwo im Hinterkopf, was ich niemals wollte, denke ich: 'Wann ist der Hochzeitsurlaub vorbei?'", offenbart Julian.

Trotz des Tiefs wollen die beiden an ihrer Ehe arbeiten. "Vielleicht haben wir das auch gebraucht. Es gibt immer Chancen", will der 30-Jährige am Kennenlernen festhalten.