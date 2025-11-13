"Hochzeit auf den ersten Blick"-Expertin Dr. Sandra Bank könnte sich zweites Kind vorstellen

In einer persönlichen Fragerunde auf Instagram hat sich Hochzeit-auf-den-ersten-Blick-Expertin Dr. Sandra Bank den Fragen ihrer Community gestellt.

Von Karolin Wiltgrupp

Graz (Österreich) - Anfang dieses Jahres durften Dr. Sandra Bank (44), ehemals Köhldorfer, und ihr Mann Ryan ihre erste Tochter auf der Welt begrüßen. Seitdem schweben die beiden Eltern im siebten Baby-Himmel. Nun hat die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Expertin verraten, ob sie sich ein weiteres Kind vorstellen kann.

Dr. Sandra Bank (44) hat auf Instagram sehr persönliche Fragen ihrer Fans beantwortet. © SAT.1 / Christoph Assmann Auf Instagram hat sich die 44-Jährige den neugierigen Fragen ihrer Fans gestellt - unter anderem auch zum Thema weitere Familienplanung. "Wir haben noch drei fünf Tage alte Blastozysten auf Eis. Wenn, dann müssen wir auch 'Baby via Leihmutter' überlegen. Keine leichte Entscheidung, wir treffen sie im Dezember", heißt es. Auf Nachfrage eines Followers, warum Sandra Bank eine Leihmutterschaft in Erwägung zieht, antwortet sie ehrlich: "Wegen Schwangerschafts-Bluthochdruck. Kaia musste deswegen sieben Wochen früher geholt werden." Hochzeit auf den ersten Blick Erstes schwules Paar heiratet bei "Hochzeit auf den ersten Blick": "Der Druck ist immens" Darüber hinaus sei die Österreicherin schon 44 und leide am Polyzystischen Ovarialsyndrom (PCO). Die Bluthochdruck-Problematik (Präeklampsie) "wäre das größte Risiko", schildert sie weiter.

Dr. Sandra Bank schwärmt von ihrer Ehe