"Hochzeit auf den ersten Blick"-Expertin Dr. Sandra Bank könnte sich zweites Kind vorstellen

In einer persönlichen Fragerunde auf Instagram hat sich Hochzeit-auf-den-ersten-Blick-Expertin Dr. Sandra Bank den Fragen ihrer Community gestellt.

Von Karolin Wiltgrupp

Graz (Österreich) - Anfang dieses Jahres durften Dr. Sandra Bank (44), ehemals Köhldorfer, und ihr Mann Ryan ihre erste Tochter auf der Welt begrüßen. Seitdem schweben die beiden Eltern im siebten Baby-Himmel. Nun hat die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Expertin verraten, ob sie sich ein weiteres Kind vorstellen kann.

Dr. Sandra Bank (44) hat auf Instagram sehr persönliche Fragen ihrer Fans beantwortet.
Dr. Sandra Bank (44) hat auf Instagram sehr persönliche Fragen ihrer Fans beantwortet.  © SAT.1 / Christoph Assmann

Auf Instagram hat sich die 44-Jährige den neugierigen Fragen ihrer Fans gestellt - unter anderem auch zum Thema weitere Familienplanung.

"Wir haben noch drei fünf Tage alte Blastozysten auf Eis. Wenn, dann müssen wir auch 'Baby via Leihmutter' überlegen. Keine leichte Entscheidung, wir treffen sie im Dezember", heißt es.

Auf Nachfrage eines Followers, warum Sandra Bank eine Leihmutterschaft in Erwägung zieht, antwortet sie ehrlich: "Wegen Schwangerschafts-Bluthochdruck. Kaia musste deswegen sieben Wochen früher geholt werden."

Darüber hinaus sei die Österreicherin schon 44 und leide am Polyzystischen Ovarialsyndrom (PCO). Die Bluthochdruck-Problematik (Präeklampsie) "wäre das größte Risiko", schildert sie weiter.

Dr. Sandra Bank schwärmt von ihrer Ehe

Das Paar schwebt im Familienglück.
Das Paar schwebt im Familienglück.  © Screenshot/Instagram/drsandratherapy

Egal wie die Entscheidung der TV-Bekanntheit ausfällt, im Muttersein hat Sandra Bank ihre Erfüllung gefunden.

"Es überrascht mich, dass ich manche Dinge heute selbstverständlich zurückstecke, z.B. mehr Karriere, die ich nicht für möglich gehalten hatte. Und vor allem, wie sehr ich es liebe, Kaias Mama zu sein. Wie glücklich mich es macht."

Darüber hinaus hat die Blondine mit der markanten Brille in ihrem Partner einen echten Traummann gefunden. Seit der Hochzeit und der Geburt ihrer Tochter seien die beiden noch ein Stück näher zusammengerückt.

"Verheiratet sein fühlt sich so wunderschön an - ich denke mir noch mehr, dass es jede Mühe wert ist, glücklich verheiratet zu sein [...]", schwärmt die glückliche Ehefrau.

Aktuell ist die Psychotherapeutin in der 12. Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" zu sehen. Die neuen Folgen seht Ihr immer dienstags um 20.15 Uhr auf SAT.1 oder eine Woche vor TV-Ausstrahlung auf Joyn+.

Titelfoto: Bildmontage: SAT.1 / Christoph Assmann, Screenshot/Instagram/drsandratherapy

