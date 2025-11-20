Ehekrise bei "Hochzeit auf den ersten Blick": "Wann ist der Urlaub vorbei?"
Island - Schon am Tag der Hochzeit zeichnete sich die erste Krise bei Julia (28) und Julian (30) ab. In den Flitterwochen nehmen die Zweifel der 28-Jährigen allmählich überhand. Hat die junge Ehe überhaupt noch eine Chance?
Eiseskälte herrscht nicht nur auf Island, sondern auch zwischen Julia und Julian. Immer wieder kämpft die frischgebackene Ehefrau mit ihrem Gefühlschaos und sucht das Gespräch mit Dr. Sandra Bank (44, ehemals Köhldorfer).
In diesem schildert die Hamburgerin abermals, dass sie sich einen starken Mann wünscht und kritisiert das Verhalten ihres Partners. "In einigen Situationen ist er sehr kindisch, dass ich mich teilweise sehr unwohl fühle", erklärt Julia in der sechsten Folge von "Hochzeit auf den ersten Blick".
Doch nicht nur sie scheint unzufrieden mit der aktuellen Situation. "Immer diese schlechte Laune. Immer dieses Auf und Ab. Irgendwo im Hinterkopf, was ich niemals wollte, denke ich: 'Wann ist der Hochzeitsurlaub vorbei?'", offenbart Julian.
Trotz des Tiefs wollen die beiden an ihrer Ehe arbeiten. "Vielleicht haben wir das auch gebraucht. Es gibt immer Chancen", will der 30-Jährige am Kennenlernen festhalten.
Liebesgeständnisse bei Lina und Daniel
Deutlich besser hingegen läuft es bei Lina (26) und Daniel (31). Nach einer gelungenen Hochzeitsfeier ging es für das Paar auf Hochzeitsreise nach Schweden.
Dort lernten sich die beiden noch besser kennen und verbrachten einige schöne Tage zusammen. "Du hast mich so glücklich gemacht und ich kannte mich bislang so gar nicht", gesteht der Baden-Württemberger.
Auch Lina signalisiert dem 31-Jährigen, dass sie sich auf den Alltag mit ihm freue. "Ich würde schon sagen, dass dieses Verknallt-Sein anfängt", offenbart die Blondine und zaubert ihrem Ehemann ein breites Grinsen ins Gesicht.
Dennoch gibt es eine Sache, die der Kielerin Sorgen bereitet: "Ich hoffe, unsere Beziehung hat eine Chance, weil die Entfernung schon ein schwieriger Punkt ist."
Folge 6 von "Hochzeit auf den ersten Blick" seht Ihr nächsten Dienstag, am 25. November, um 20.15 Uhr auf SAT.1 oder schon jetzt bei Joyn+.
Titelfoto: Bildmontage: Joyn/Markus Hertrich, Joyn