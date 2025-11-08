Braut bei "Hochzeit auf den ersten Blick" überrascht von Altersunterschied: "Du bist so jung!"
Marloffstein - In der vierten Folge von "Hochzeit auf den ersten Blick" wagen Sarah (40) und Martin (36) als fünftes Paar den großen Schritt des Abenteuers namens Ehe. Als die beiden beim Standesamt auf Schloss Atzelsberg das erste Mal aufeinander treffen, erfährt Sarah das Alter ihres Mannes - und ist sehr überrascht.
"Du bist so jung!", entfährt es der wissenschaftlichen Mitarbeiterin kurz nach dem Jawort. Doch der vier Jahre jüngere Martin kann seine frischgebackene Ehefrau schnell beruhigen: "Einer ist jünger, einer ist älter. Bei uns wird das klappen, davon bin ich felsenfest überzeugt."
"Mein Schwager ist auch jünger als meine Schwester. Das Alter ist ja auch nur eine Zahl", relativiert die 40-Jährige den kleinen Altersunterschied.
Dabei hatte Sarah zuvor schon ein Gefühl, dass ihr Mann in spe etwas jünger sein wird, wie ihre Mutter bei der ersten Begegnung der Familien verrät. Martin dagegen habe bei den Matching-Experten angegeben, dass seine potenzielle Partnerin auch etwas älter sein darf.
Nach der Trauung ist jedenfalls von einer Unsicherheit bezüglich des Alters nichts mehr zu spüren. Das Paar genießt seine Hochzeitsfeier und wirkt schon sehr vertraut.
"Sein Äußeres gefällt mir", schwärmt Sarah. Und auch Martin strahlt: "Sie ist wunderschön!"
Holpriger Start für Julia und Julian in Island
Im Gegensatz zu Sarah und Martin verlief der Tag der Eheschließung für Julia (28) und Julian (30) weniger harmonisch.
Nachdem die Hamburgerin sich von ihren Zweifeln übermannen lassen und sich anschließend doch für das Experiment entschieden hatte, steht nun die abenteuerliche Hochzeitsreise nach Island an.
Dort angekommen müssen die beiden bereits die erste Herausforderung meistern. "Die erste Location ist schon ganz schön eng", beschwert sich Julian.
Vor allem das Badezimmer bietet dem Paar nicht genügend Privatsphäre. "Der Türgriff war wie ein Guckloch mit Pole-Position auf die Toilette", ist Julia nicht begeistert.
Und wie die Vorschau zeigt, wird die Unterkunft nicht das einzige Problem bleiben ...
Titelfoto: Bildmontage: Joyn / Markus Hertrich (2)