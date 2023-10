Erster Kuss und Krise bei "Hochzeit auf den ersten Blick": "Für mich ist das hier vorbei"

TV - In Folge 6 von " Hochzeit auf den ersten Blick " läuft für einige "Perfect Matches" bereits alles auf das große Finale zu: Doch ein Paar muss sich erst noch das Jawort geben.

Karsten (51) und Manuela (54) sind das letzte "Perfect Match" der zehnten Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick". © Sat.1

Dabei haben Karsten (51) und Manuela (54) eine Sache schon von Anfang an gemeinsam: Beide haben sich bereits zum dritten Mal beworben – die ersten zwei Male aber jeweils für unterschiedliche Staffeln. Und so fanden die Experten und Expertinnen sie erst in Staffel zehn als "Perfect Match".

Am Standesamt treffen die beiden dann zum ersten Mal aufeinander und wissen sofort, dass es zwischen ihnen passen könnte. "Jackpot. Also vom Optischen ist es voll mein Typ. Und er hat mich mit einem Strahlen empfangen", berichtet Manuela anschließend. Und auch Karsten sagt: "Man merkt direkt: Das passt." Nach ihrem Jawort fällt dann auch schon der erste Kuss zwischen den Eheleuten.

Michaelas Mutter ist sich anschließend sicher: "Das passt ja wie Arsch auf Eimer!"

Für das Brautpaar geht es am nächsten Tag direkt in die Flitterwochen nach Mauritius, wo sie sich in aller Ruhe weiter kennenlernen können.

"Ich freue mich wahnsinnig auf die Zeit mit ihm", so Manuela noch vor der Flugreise. Ob es so harmonisch zwischen ihnen weitergeht?