Finale von "Hochzeit auf den ersten Blick": Diese Paare sind noch zusammen!

Sechs Paare haben sich in der 10. Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" das Jawort gegeben. Doch wer entscheidet sich am Ende für die Ehe?

Von Franziska Rentzsch

TV - Sechs Paare haben sich in der diesjährigen Jubiläumsstaffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" das Jawort gegeben. Doch wie ging es nach den Flitterwochen für alle weiter?

Bei Marina B. (28) und Robert (35) braucht es kaum noch Worte: Sie entscheiden sich für die Ehe. © Sat.1 Im Finale müssen sich zuerst Marina B. (28) und Robert (35) entscheiden, die als eines der Traumpaare der diesjährigen Staffel gelten. Beim Sandboarding in Namibia gab es bereits die erste Liebeserklärung von Robert. Und Marina dachte am Ende der Reise sogar schon an gemeinsame Kinder. Am Finaltag können die beiden ihre Finger kaum voneinander lassen und gestehen sich vor den Experten und unter Tränen ihre Liebe. Ihre Entscheidung für die Ehe ist also nur wenig überraschend. "Ich hoffe, dass wir viele Jahre haben, um eine Familie zu gründen und unser Leben zu genießen", so die romantischen Schlussworte von Marina. Hochzeit auf den ersten Blick Erster Kuss und Krise bei "Hochzeit auf den ersten Blick": "Für mich ist das hier vorbei" Auch bei Marina (29) und Kai (31) sah die Welt von Anfang an rosig aus. Schon kurz nach dem Jawort sprach Kai sogar von "Liebe auf den ersten Blick". Und auch Marina kommen bei der Erinnerung an ihre Hochzeit direkt Tränen der Freude. Es scheint glasklar: Die beiden sind ein "Perfect Match".

"Ich hatte immer ein schlechtes Gewissen, weil er sofort die Gefühle hatte und ich nicht", so Marina jedoch im Experten-Gespräch. Jetzt habe sie die fehlenden Gefühle aber endlich zugelassen. Ganz klar: Die beiden entscheiden sich für die Ehe.

Marina (29) und Kai (31) strahlen überglücklich: Für sie ist das Experiment geglückt. © Sat.1

"Hochzeit auf den ersten Blick": Welches Paar will die Scheidung?

Für Karsten (51) und Manuela (54) gestaltete sich das Gespräch schwierig. © Sat.1 Auch Karsten (51) und Manuela (54) starteten zunächst mit Schmetterlingen im Bauch in ihr Experiment. Doch bei ihnen zogen schon bald dunkle Wolken auf. Nach zahlreichen Missverständnissen suchten sie immer wieder das Experten-Gespräch. "Ich habe das Gefühl, wir sprechen zwei komplett unterschiedliche Sprachen", so Manuela. "Die Anziehungskraft vom Anfang fühle ich im Moment nicht mehr", so Karsten. Er kann sich am Ende nur schwer zu einer Entscheidung durchringen. "Dann bedeutet das wahrscheinlich Scheidung", lautet seine Schlussfolgerung. Michaela entscheidet sich dagegen für eine weitere Ehe. "Eine Scheidung wäre für mich nicht infrage gekommen." Für sie beide ist das Experiment damit vorerst beendet. Hochzeit auf den ersten Blick Robert über Bewerbung bei "Hochzeit auf den ersten Blick": "Musste mich nackig machen" Heiko (46) und Alexandra (39) gaben sich in Folge 1 das Jawort. "Es war für mich sofort klar", so Heiko und auch für Alexandra stand die Entscheidung schon seit Wochen fest. "Weil es sich so unfassbar leicht angefühlt hat", finden beide. "Du bist mein Leben und ohne dich geht es nicht mehr", so Alexandra zu Heiko, bevor sie ihm ihre Entscheidung mitteilt: Und natürlich wollen die beiden verheiratet bleiben. Bei ihnen wurde aus Wissenschaft Liebe!

Heiko (46) und Alexandra (39) gaben sich in der ersten Folge das Jawort. © Sat.1

Nicht bei allen Paaren ist aus Wissenschaft Liebe geworden

Oliver (60) und Bianca (53) entschieden sich schon früh gegen das Experiment. © Sat.1 Bei Bianca (53) und Oliver (60) verliefen die ersten Wochen nicht wie erhofft: Direkt nach ihrem Jawort kamen Bianca Zweifel, ob Oliver der richtige Mann an ihrer Seite sein könnte. Auf der Hochzeitsreise entschieden sich die beiden, das Experiment nach nur einer Woche abzubrechen. "Die Liebe ist gescheitert, aber die Freundschaft ist gewachsen", fasste es Jochen da zusammen. In ihrer Entscheidung sind sie sich am Ende immer noch einig: Beide wollen die Scheidung, aber nicht nur mit einem weinenden Auge. "Jeder für sich ist glücklich", so Oliver. Nach einer romantischen Hochzeit wurden die Flitterwochen auch für Yasemin (31) und Jochen (38) zur Geduldsprobe. Erst zurück in Deutschland fand zwischen den beiden eine richtige Annäherung statt. "Jetzt sind wir in dem Prozess, uns kennenzulernen", berichtet Jochen am Finaltag. Doch reicht es den beiden, um verheiratet zu bleiben? Ja! Denn Yasemin und Jochen wollen sich weiter die Chance auf ein Happy End geben.

Zwischen Jochen (38) und Yasemin (31) hatte es viele Fragezeichen gegeben. © Sat.1