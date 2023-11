"Hochzeit auf den ersten Blick": Dieses Paar hat sich kurz nach dem Finale wieder getrennt!

Jochen (38) und Yasemin (31) entschieden sich im Finale noch gegen eine Scheidung. © Sat.1

Dabei hatten sich die beiden am Ende der Dreharbeiten noch gemeinsam für die weitere Ehe entschieden. "Jetzt sind wir in dem Prozess, uns kennenzulernen", hatte Jochen dort erklärt.

Und Yasemin überreichte ihm sogar erneut einen Ehering, nachdem Jochen diesen in den Flitterwochen auf Bali verloren hatte.

Doch für ein Happy End reichte das nun trotzdem nicht. Zwar hätten sie sich in den folgenden Wochen oft gesehen und viel miteinander unternommen, so das einstige Paar in einem Instagram-Post.

"Wir haben uns beide mehr geöffnet, sind aber nach einiger Zeit zu dem Schluss gekommen, dass die Gemeinsamkeiten und positiven Eigenschaften des jeweiligen nicht ausreichen, um eine Ehe zu führen, oder als Paar weiterzuleben", hieß es dort außerdem.

Deshalb hätten sie sich dazu entschieden, im Guten auseinanderzugehen. Die Gefühle hätten zum Schluss einfach nicht ausgereicht.