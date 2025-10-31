Drama bei "Hochzeit auf den ersten Blick": Bräutigam steht nach Jawort allein da

Marloffstein - Nicht immer funkt es sofort beim allerersten Aufeinandertreffen: In der dritten Folge von " Hochzeit auf den ersten Blick " geben sich Julia (28) und Julian (30) auf Schloss Atzelsberg das Jawort. Alles scheint harmonisch, doch nur kurze Zeit später steht der 30-Jährige plötzlich ganz allein im Schlossgarten - von seiner frischgebackenen Ehefrau keine Spur. Was ist nur passiert?

Julia (28) wollte sich zwar auf das Experiment einlassen, ließ sich kurz nach der Trauung doch von heftigen Zweifeln übermannen. © Joyn / Markus Hertrich

Statt ausgelassen mit ihrem Ehemann, der Familie und Freunden auf ihrer eigenen Hochzeitsfete zu feiern, sucht Julia den Kontakt zu Trauzeugin Carina, die auch ihre Schwester ist.

Völlig angespannt offenbart sie dieser ihre Gefühlslage: "Als ich auf ihn zugegangen bin, habe ich gedacht: 'Ich bin nicht die Erste, die jetzt 'Nein' sagen will.'"

Zudem sei die Hamburgerin enttäuscht vom Aussehen ihres Mannes und wünscht sich eine starke Schulter an ihrer Seite. "Ich finde ihn nicht männlich. Ich finde ihn jetzt auch nicht wirklich attraktiv", lässt die 28-Jährige ihren Gedanken freien Lauf.

Auch gegenüber Expertin Dr. Sandra Köhldorfer (44) öffnet sich Julia und gesteht: "Er entspricht jetzt auch nicht meinem Traummann."

Doch die Psychoanalytikerin weiß: "Der erste Eindruck ist manchmal nicht immer der richtige."