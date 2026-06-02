Happy End nach drei Fehlgeburten: "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar erstmals Eltern
Düren - Experiment geglückt! Marina und Robert lernten sich 2023 im TV bei "Hochzeit auf den ersten Blick" kennen. Jetzt haben die beiden erfolgreich eine Familie gegründet.
Im Dezember 2025 verkündeten die ehemaligen Kuppelshow-Kandidaten gegenüber ihren Fans überglücklich, dass sie ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Nur wenig später präsentierte Marina bereits stolz ihren Babybauch.
Jetzt hat ihre Tochter das Licht der Welt erblickt. Wie Marina in einem neuen Instagram-Beitrag verrät, liege die Geburt bereits zwei Wochen zurück. Sie und ihr Partner hätten sich jedoch bewusst aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, um die Kleine in Ruhe kennenzulernen.
"Engelchen", schreibt die frischgebackene Mama mit liebevollen Worten über den Post. Dazu teilt sie einen zuckersüßen Schnappschuss, auf dem sie und Robert ganz zärtlich die winzige Hand der neuen Erdenbürgerin halten.
Und Marina kommt aus dem Schwärmen kaum noch heraus: "Du hast unsere Welt in so kurzer Zeit komplett verändert und verzauberst uns jeden einzelnen Tag aufs Neue", so sie TV-Bekanntheit aus Nordrhein-Westfalen.
"Hochzeit auf den ersten Blick"-Stars müssen drei Fehlgeburten verkraften
Auf die Kennenlernphase blickt Marina mit großer Glückseligkeit zurück. Schon jetzt fühle es sich so an, als wäre das kleine Mädchen schon immer ein fester Bestandteil ihres Lebens gewesen. Den Namen ihrer Tochter wollen die Eltern vorerst jedoch nicht verraten.
Eines steht jedenfalls fest: Der Start in ihr neues Leben zu dritt ist der kleinen Familie allem Anschein nach bestens gelungen. Dabei war der Weg dorthin für Marina und Robert beileibe kein leichter - ganz im Gegenteil.
Erst kürzlich hatte die 30-jährige Neu-Mama im Netz offenbart, mehrere Fehlgeburten erlitten zu haben. "Unsere Kinderwunschreise liegt schon ein Stück hinter uns, aber sie hat Spuren hinterlassen, die wir für immer in uns tragen", erklärte Marina offen.
Und weiter: "Sie war geprägt von Hoffnung, großen Träumen und dieser unbeschreiblichen Vorfreude … und gleichzeitig mussten wir dreimal Abschied nehmen von kleinen Wundern, die wir schon so sehr geliebt haben." Im vierten Anlauf hat es nun endlich geklappt.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/marina.b_hadeb.2023 (Bildmontage)