Perfektes Match: "Hochzeit auf den ersten Blick"-Emma zeigt neuen Freund

Cuxhaven - Süße Neuigkeiten aus der " Hochzeit auf den ersten Blick "-Bubble! Kandidatin Emma (26) aus der 11. Staffel schwebt nach dem Scheidungsdrama mit Christian (32) offenbar wieder auf Wolke sieben.

Emma (26) schwebt wieder auf Wolke sieben. © Screenshot/Instagram/emma_philippa_

Auf Instagram postete die Cuxhavenerin eine Reihe von Bildern, die sie an der Seite eines noch unbekannten Mannes zeigen. Auf einem der Fotos ist zu sehen, wie Emma ihn innig umarmt und dabei sein Gesicht versteckt.

Dass es sich bei dem Herrn mit großer Wahrscheinlichkeit um ihren neuen Partner handelt, wird nicht nur durch die aussagekräftigen Schnappschüsse deutlich. Unter den Post schreibt sie nämlich unmissverständlich: "Mein perfektes Match."

Fans freuen sich für ihr Idol und verkünden in den Kommentaren ihre Glückwünsche. Auch Aron Schweizer, der an der fünften Staffel von "HadeB" teilnahm, schrieb: "Ich freue mich sehr für euch. Seid gut zueinander!"

Dass sich viele für Emmas Liebesglück freuen, kommt nicht von ungefähr. Erst scheiterte die Ehe mit Teilnehmer Christian nur kurz nach der TV-Hochzeit im Sommer 2024.

Wenig später wurde die 26-Jährige von einem Shitstorm regelrecht überrollt. Grund dafür war ein inzwischen gelöschtes Video, das auf Social Media viral ging.