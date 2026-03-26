"Hochzeit auf den ersten Blick"-Star an schwerer Krankheit gestorben

Köln - Trauer bei " Hochzeit auf den ersten Blick ": Die beliebte Expertin des britischen Formats, Mel Schilling, ist im Alter von 54 Jahren verstorben. Ihr Gatte machte den Tod jetzt öffentlich.

"Hochzeit auf den ersten Blick"-Star Mel Schilling ist im Alter von 54 Jahren verstorben. © IMAGO / NurPhoto

Seine geliebte Ehefrau sei "umgeben von Liebe verstorben", erklärt Gareth Brisbane in einem Instagram-Beitrag, zu dem er auch zehn Bilder aus glücklichen Zeiten veröffentlichte.

Seit 2016 war Schilling als Psychologin und Dating-Expertin in der britischen Version im Einsatz.

Im Jahr 2023 folgte jedoch der Schock: Sie erhielt die Diagnose Darmkrebs. Den Tumor konnten die Ärzte entfernen und sie unterzog sich einer Chemotherapie, sodass sie gar als geheilt galt.

Vor zwei Wochen gab sie dann ein trauriges Update. Denn der Tumor sei zurückgekehrt und die Krankheit habe sich auf die Lunge und das Gehirn ausgebreitet.

"Mein Licht beginnt zu erlöschen - und zwar schnell", schrieb die beliebte Psychologin kurz vor ihrem Tod.

In ihren letzten Atemzügen habe sie ihrem Mann noch eine Botschaft für ihn und die gemeinsame Tochter zugeflüstert. Es seien Worte gewesen, die ihn "für den Rest seines Lebens begleiten".