"Hochzeit auf den ersten Blick"-Star an schwerer Krankheit gestorben
Köln - Trauer bei "Hochzeit auf den ersten Blick": Die beliebte Expertin des britischen Formats, Mel Schilling, ist im Alter von 54 Jahren verstorben. Ihr Gatte machte den Tod jetzt öffentlich.
Seine geliebte Ehefrau sei "umgeben von Liebe verstorben", erklärt Gareth Brisbane in einem Instagram-Beitrag, zu dem er auch zehn Bilder aus glücklichen Zeiten veröffentlichte.
Seit 2016 war Schilling als Psychologin und Dating-Expertin in der britischen Version im Einsatz.
Im Jahr 2023 folgte jedoch der Schock: Sie erhielt die Diagnose Darmkrebs. Den Tumor konnten die Ärzte entfernen und sie unterzog sich einer Chemotherapie, sodass sie gar als geheilt galt.
Vor zwei Wochen gab sie dann ein trauriges Update. Denn der Tumor sei zurückgekehrt und die Krankheit habe sich auf die Lunge und das Gehirn ausgebreitet.
"Mein Licht beginnt zu erlöschen - und zwar schnell", schrieb die beliebte Psychologin kurz vor ihrem Tod.
In ihren letzten Atemzügen habe sie ihrem Mann noch eine Botschaft für ihn und die gemeinsame Tochter zugeflüstert. Es seien Worte gewesen, die ihn "für den Rest seines Lebens begleiten".
Gareth Brisbane bedankt sich bei der "Hochzeit auf den ersten Blick"-Familie
Vor allem die Stärke seiner Frau habe Gareth Brisbane immer beeindruckt. "Das ist eine Frau, die mit 42 Jahren Mutter und ein TV-Star wurde - und beides perfekt gemeistert hat", schwärmt er.
Mel habe sich während der zwei Jahre, in denen sie die Chemotherapie bekommen habe, "nie beklagt und nie aufgehört, Mut, Anmut, Mitgefühl und Empathie zu zeigen, und hat keinen einzigen Drehtag verpasst", betont ihr Ehemann, der zudem ein Dank an die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Familie, dem Sender Channel 4 und ihrer Podcastpartnerin Elizabeth Day aussprach.
"Das Leben kann wunderschön sein und das Leben kann unglaublich grausam sein", macht Gareth Brisbane klar.
Letztendlich sei es flüchtig, zerbrechlich, und niemandem sei der morgige Tag versprochen.
"Wenn ihr Mel ehren wollt, dann lebt bitte in vollen Zügen, liebt eure Mitmenschen und versucht, euch nicht über Kleinigkeiten aufzuregen", so ihr Ehemann abschließend.
Titelfoto: IMAGO / NurPhoto