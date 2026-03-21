Schwangere "Hochzeit auf den ersten Blick"-Marina hat drei Fehlgeburten erlitten

Düren (NRW) - Marina (30) und Robert (38) aus der zehnten Staffel von " Hochzeit auf den ersten Blick " werden im Mai zum ersten Mal Eltern. Doch der Weg bis dorthin war alles andere als leicht, wie die ehemalige Kuppelshow-Kandidatin nun in einem emotionalen Instagram-Post offenbart hat.

Marina (30) und Robert (38) sind seit der zehnten Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" unzertrennlich. Im Mai werden die beiden erstmals Eltern. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/marina.b_hadeb (2)

"Manchmal schreibt das Leben seine ganz eigene Geschichte und unsere hat uns auf einen Weg geführt, den wir uns so nie ausgesucht hätten", schreibt Marina und spricht in den folgenden Zeilen ein sensibles Thema an, das eben nicht nur wenige Frauen betrifft: Fehlgeburten.

"Unsere Kinderwunschreise liegt schon ein Stück hinter uns, aber sie hat Spuren hinterlassen, die wir für immer in uns tragen. Sie war geprägt von Hoffnung, großen Träumen und dieser unbeschreiblichen Vorfreude … und gleichzeitig mussten wir drei Mal Abschied nehmen von kleinen Wundern, die wir schon so sehr geliebt haben", so die 30-Jährige ehrlich.

Dabei hätten sich Marina und ihr Mann oft alleingelassen und unverstanden gefühlt.

Obwohl die damalige Zeit sehr herausfordernd gewesen ist, sei das Ehepaar noch stärker zusammengewachsen: "Es hat uns gezeigt, wie stark wir zusammen sind und dass Aufgeben für uns nie eine Option war."