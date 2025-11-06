Braut bei "Hochzeit auf den ersten Blick" überrascht von Altersunterschied: "Du bist so jung!"

Marloffstein - In der vierten Folge von " Hochzeit auf den ersten Blick " wagen Sarah (40) und Martin (36) als fünftes Paar den großen Schritt des Abenteuers namens Ehe. Als die beiden beim Standesamt auf Schloss Atzelsberg das erste Mal aufeinander treffen, erfährt Sarah das Alter ihres Mannes - und ist sehr überrascht.

Bei Sarah (40) und Martin (36) verlief der Hochzeitstag sehr harmonisch. © Bildmontage: Joyn / Markus Hertrich (2)

"Du bist so jung!", entfährt es der wissenschaftlichen Mitarbeiterin kurz nach dem Jawort. Doch der vier Jahre jüngere Martin kann seine frischgebackene Ehefrau schnell beruhigen: "Einer ist jünger, einer ist älter. Bei uns wird das klappen, davon bin ich felsenfest überzeugt."

"Mein Schwager ist auch jünger als meine Schwester. Das Alter ist ja auch nur eine Zahl", relativiert die 40-Jährige den kleinen Altersunterschied.

Dabei hatte Sarah zuvor schon ein Gefühl, dass ihr Mann in spe etwas jünger sein wird, wie ihre Mutter bei der ersten Begegnung der Familien verrät. Martin dagegen habe bei den Matching-Experten angegeben, dass seine potenzielle Partnerin auch etwas älter sein darf.

Nach der Trauung ist jedenfalls von einer Unsicherheit bezüglich des Alters nichts mehr zu spüren. Das Paar genießt seine Hochzeitsfeier und wirkt schon sehr vertraut.

"Sein Äußeres gefällt mir", schwärmt Sarah. Und auch Martin strahlt: "Sie ist wunderschön!"