Schwangere "Hochzeit auf den ersten Blick"-Marina hat drei Fehlgeburten erlitten
Düren (NRW) - Marina (30) und Robert (38) aus der zehnten Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" werden im Mai zum ersten Mal Eltern. Doch der Weg bis dorthin war alles andere als leicht, wie die ehemalige Kuppelshow-Kandidatin nun in einem emotionalen Instagram-Post offenbart hat.
"Manchmal schreibt das Leben seine ganz eigene Geschichte und unsere hat uns auf einen Weg geführt, den wir uns so nie ausgesucht hätten", schreibt Marina und spricht in den folgenden Zeilen ein sensibles Thema an, das eben nicht nur wenige Frauen betrifft: Fehlgeburten.
"Unsere Kinderwunschreise liegt schon ein Stück hinter uns, aber sie hat Spuren hinterlassen, die wir für immer in uns tragen. Sie war geprägt von Hoffnung, großen Träumen und dieser unbeschreiblichen Vorfreude … und gleichzeitig mussten wir drei Mal Abschied nehmen von kleinen Wundern, die wir schon so sehr geliebt haben", so die 30-Jährige ehrlich.
Dabei hätten sich Marina und ihr Mann oft alleingelassen und unverstanden gefühlt.
Obwohl die damalige Zeit sehr herausfordernd gewesen ist, sei das Ehepaar noch stärker zusammengewachsen: "Es hat uns gezeigt, wie stark wir zusammen sind und dass Aufgeben für uns nie eine Option war."
"HadeB"-Marina macht Fehlgeburten öffentlich
Paar hat sich vor anderthalb Jahren eigenes Haus gekauft
Im Dezember vergangenen Jahres machte die Nordrhein-Westfälin ihre Schwangerschaft auf Instagram öffentlich und teilt seitdem regelmäßig Posts und Storys zu ihrem wachsenden Babybauch.
Ein gemeinsames Kind ist für Marina und Robert die absolute Krönung ihrer Beziehung. 2023 lernten sich die beiden bei "Hochzeit auf den ersten Blick" kennen und verliebten sich ineinander. Ende 2024 folgte der nächste große Schritt: Das Paar kaufte sich ein Haus. Seit 2025 leben die 30-Jährige und der gebürtige Berliner in ihren eigenen vier Wänden.
"Hier wollen wir die nächsten 100 Jahren erleben, viele schöne und auch traurige Momente erleben, eine Familie gründen, unsere Kinder aufwachsen sehen, Familienfeste und Partys feiern und ein Zuhause für uns erschaffen", schreibt Marina.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/marina.b_hadeb (2)