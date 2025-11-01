 48.651

Drama bei "Hochzeit auf den ersten Blick": Bräutigam steht nach Jawort allein da

In Folge 3 bei Hochzeit auf den ersten Blick kommen Julia nach dem Jawort große Zweifel. Ihrer Trauzeugin und Schwester offenbart die Braut ihre Gefühlslage.

Von Karolin Wiltgrupp

Marloffstein - Nicht immer funkt es sofort beim allerersten Aufeinandertreffen: In der dritten Folge von "Hochzeit auf den ersten Blick" geben sich Julia (28) und Julian (30) auf Schloss Atzelsberg das Jawort. Alles scheint harmonisch, doch nur kurze Zeit später steht der 30-Jährige plötzlich ganz allein im Schlossgarten - von seiner frischgebackenen Ehefrau keine Spur. Was ist nur passiert?

Julia (28) wollte sich zwar auf das Experiment einlassen, ließ sich kurz nach der Trauung doch von heftigen Zweifeln übermannen.  © Joyn / Markus Hertrich

Statt ausgelassen mit ihrem Ehemann, der Familie und Freunden auf ihrer eigenen Hochzeitsfete zu feiern, sucht Julia den Kontakt zu Trauzeugin Carina, die auch ihre Schwester ist.

Völlig angespannt offenbart sie dieser ihre Gefühlslage: "Als ich auf ihn zugegangen bin, habe ich gedacht: 'Ich bin nicht die Erste, die jetzt 'Nein' sagen will.'"

Zudem sei die Hamburgerin enttäuscht vom Aussehen ihres Mannes und wünscht sich eine starke Schulter an ihrer Seite. "Ich finde ihn nicht männlich. Ich finde ihn jetzt auch nicht wirklich attraktiv", lässt die 28-Jährige ihren Gedanken freien Lauf.

Auch gegenüber Expertin Dr. Sandra Köhldorfer (44) öffnet sich Julia und gesteht: "Er entspricht jetzt auch nicht meinem Traummann."

Doch die Psychoanalytikerin weiß: "Der erste Eindruck ist manchmal nicht immer der richtige."

Julia will sich trotz Zweifeln auf das Experiment einlassen

Julian (30) musste nach dem Jawort einige Zeit auf seine Frau warten.  © Joyn / Markus Hertrich

Anschließend setzt sich die verunsicherte Braut mit ihrem Bräutigam zusammen, um ihm die unangenehme Situation zu erklären.

"Als wir dann unterschrieben haben, hatte ich das Gefühl, aus dem Traum erwacht zu sein, und habe gemerkt, dass das nun die Realität ist. [...] Ich möchte dich weiter kennenlernen, aber ich musste mich erst mal sortieren", so die Personalerin.

Glücklicherweise reagiert Julian verständnisvoll. "Wir haben offen kommuniziert und ich habe gemerkt, dass bei ihr ein Stein gefallen ist", erzählt der Brillenträger.

Julia möchte sich also weiter auf das Experiment einlassen. Bleibt zu hoffen, dass ihre Zweifel der Ehe nicht weiter im Weg stehen werden.

Folge 3 von "Hochzeit auf den ersten Blick" seht Ihr nächsten Dienstag, am 4. November, um 20.15 Uhr auf SAT.1 oder schon jetzt bei Joyn+.

Titelfoto: Bildmontage: Joyn / Markus Hertrich (2)

