Homophobe Attacke schockt "Charming Boys": "Dann kriegst du irgendwann ein Messer in die Kehle"

In Charming Boys Folge 7 berichten die Single-Männer von homophoben Erfahrungen und Anfeindungen, die sie teils auf offener Straße erleben mussten.

Von Nicole Reich

Koh Samui (Thailand) - Homophobe Attacken und Anfeindungen, viele "Charming Boys" mussten diese bereits am eigenen Leib erfahren. In Folge 7 berichten sie von ihren schockierenden Erlebnissen. Dabei geht es am Ende doch nur um eines: die Liebe.

Aaron (28, l.) und Lukas (23) dürfen für ihr Date die "Charming Boys"-Villa verlassen. © RTL Spätestens jetzt hat der Konkurrenzkampf und die Siegerprämie von 10.000 Euro begonnen! Als die Gruppe entscheidet, dass Aaron (28) und Lukas (23) ein heißbegehrtes Couple-Date miteinander verbringen dürfen, verschießt Kevin (33) verbale Giftpfeile. "Das ist auch kein echtes Couple, das ist reiner Druckabbau meines Erachtens nach", nimmt die (Läster-)"Schwester" wie üblich kein Blatt vor den Mund. Dann wird es ernst. Vladi (36) schildert in der Gruppe, wie er einmal mit seinem Ex-Freund in Hamburg unterwegs war. Plötzlich habe sein Partner ein Taschentuch herausgeholt und sich die Schulter abgewischt: "Da waren so ein paar Assi-Leute, die haben den angerotzt!" TV & Shows Diese Filmreihe war ein absoluter Karriere-Booster Eine ähnlich widerliche homophobe Erfahrung musste Rudi (36) in Essen machen. Mehrere Unbekannte hätten ihn auf dem Weg zum Zug wiederholt als "Schwuchtel" beschimpft und angefeindet. "Bei vier gegen einen habe ich nicht den Mut. Ich hab dann einfach meinen Mund gehalten und bin ganz schnell weitergegangen." Zu groß war die Angst vor einer noch schlimmeren Attacke.

Die Männer tauschen sich in der Gruppe über homophobe Erfahrungen aus. © RTL

Charming Boys: Martin sagt homophoben Menschen den Kampf an - "Lasse mir so was nicht gefallen"

Martin (29) hätte nach eigener Aussage hingegen anders reagiert: "Ich lasse mir so was nicht gefallen, (...) ich beleidige dann zurück." Die Größe oder Anzahl seiner Gegner sei ihm in diesem Fall egal. "Meine Freunde sagen auch immer: 'Martin, wenn du so weitermachst, deine große Klappe nicht zügelst, dann kriegst du irgendwann ein Messer in die Kehle.' Drastische Worte, die zeigen, dass Homophobie und Queer-Feindlichkeit auch in Deutschland und zur heutigen Zeit traurigerweise noch immer viel zu weit verbreitet sind.

Die Schlange ist sein "Spirit Animal": Kevin (33) darf die Einladung zur "Adam sucht Adam"-Party verlesen. © RTL

Martin und Vladi knutschen, weiterer Kuss sorgt für Aufregung

Vladi (36, r.) verfällt erneut Martins (28) Charme. © RTL Doch zurück zu leichteren, aber nicht weniger emotionalen Themen. Eine "Adam sucht Eva" - ach nee - "Adam sucht Adam"-Party (so ist es richtig!) steht an. Mit nicht wesentlich mehr am Leib als ein paar Federn und Blättern an strategisch sinnvollen Körperstellen startet Martin eine Flirt-Offensive, und zwar bei keinem Geringeren als Vladi. Dass sich die beiden eigentlich in anderen (Zweck-)Couples befinden, scheint keine Rolle zu spielen. Es fällt sogar ein sinnlicher Kuss! "Der Teufel hat's mal wieder geschafft, mich zu verführen", gibt sich Vladi "Schwerenöter" Martin geschlagen, der mental schon wieder die Hochzeitsglocken läuten hört. Das eigentlich noch viel größere Kuss-Drama liefern jedoch andere. Dass Aaron Philippe (30) einen unverbindlichen Schmatzer auf den Mund gibt, kommt bei seinem eigentlichen Favoriten Lukas nämlich gar nicht gut an. TV & Shows In großer TV-Show: Ella Endlich feiert Comeback nach Babypause Zwischen ihm und Aaron entspinnt sich eine hitzige Debatte, ob man als schwuler Mann in der Kennenlernphase andere, platonische Freunde "mit ohne Bedeutung" auf den Mund küssen darf. Während bei Aaron daraufhin alle Dämme brechen und die Tränen kullern, verfolgt Maurice (24) das Schauspiel aus dem Hintergrund. "Wenn Couples sich zerschlagen, denke ich mir: Tanzt, meine Puppen", kann und will der Ex-Freund von "Prince Charming" Kim Tränka seine Schadenfreude kaum verbergen. "Ich hätte gerne noch ein bisschen Popcorn gehabt."

Philippe (30, 2.v.l.) und Maurice (24, 2.v.r.) beobachten das Drama zwischen Aaron und Lukas mit Argusaugen. © RTL

Aaron fühlt sich missverstanden, es kullern sogar Tränen. © RTL

Heftige Lästerattacken gegen "die Trumps" Philippe und Nik

Philippe (l.) und Nik (31) lassen sich von einer Wahrsagerin aus der Hand lesen ... © RTL So richtig kommen Aaron und Lukas auch bei einer Aussprache am nächsten Morgen nicht auf einen Nenner, entscheiden sich aber trotzdem - ganz zu Maurices Verdruss - gegen einen frühzeitigen Freiwillig-Exit. Meilenweit besser läuft es hingegen bei Philippe und Nik (31). Die beiden Turteltauben kapseln sich immer weiter von der Gruppe ab und erleben bei ihrem Handlesen-Date mit einer Wahrsagerin einen echten spirituellen Höhepunkt. Die beiden Männer werden so sehr von ihren Gefühlen mitgerissen, dass sie sich in hochromantischer Kulisse ihre Liebe zueinander gestehen. Gerade noch auf Wolke sieben schwebend, wird es bei der Rückkehr des Traumpaars in die Villa jedoch hässlich. Fast niemand scheint Philippe und Nik ihr Liebesglück zu gönnen. Erst recht nicht Sebastian (35) und Aaron, die sich immer mehr in ihre Abneigung gegen das "Ehepaar Trump" hineinsteigern und bei ihren Lästerattacken kein Halten mehr kennen.

... und besiegeln ihre Liebe mit einem intensiven Kuss. © RTL