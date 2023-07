Nicht gut bestückt? "Charming Boys" fällen brutales Penis-Urteil

Koh Samui (Thailand) - Jetzt wird aussortiert! Gleich vier " Charming Boys " müssen in Folge 6 ihre Koffer packen und gehen. Doch bevor die Final-Couples gewählt werden, sorgen ein Geheimpakt und ein brutales Penis-Urteil für Zwist unter den Single-Männern.

Eine Tatsache, die der verschmähte "All-Star" und Ex-Freund von Kim Tränka (32) nur schmollend hinnehmen kann. "Der ist in seinem Stolz verletzt und verhält sich dann wie ein Neunjähriger", fasst Aaron Maurices Reaktion treffsicher zusammen.

Auch von einer mutmaßlichen geheimen Absprache vor der Show, der zufolge er und Maurice das 10.000-Euro-Preisgeld als Paar zusammen absahnen wollten, will Aaron zunächst nichts wissen - nur um den Deal kurz darauf mehr oder weniger doch einzugestehen. Er habe sich allerdings in Lukas "verguckt" und ist offenkundig nicht dazu bereit, seinen Schwarm für den durchtriebenen Pakt mit Maurice abzuservieren.

Neuzugang Gino (35) macht seine Date-Partner gleich zur Begrüßung nass. © RTL

Während hier also die Fronten verhärtet sind, bringt Nachzügler Gino (35) neuen Wind in die Bude! Der quirlige Berliner, der in "Prince Charming" Staffel 2 um das Herz von Alex Schäfer (32) gekämpft hatte, holt Martin (29), Jan Maik (33) und Vladi (36) zum "Songkran", dem thailändischen Neujahrsfest, ab.

"Geschlechtsverkehr ist immer möglich. So ein bisschen Knutschen, ein bisschen so 'nen Handjob ist auch okay", verkündet Gino vor seinem "Charming Boys"-Einstand. Ganz nach dem Motto: "Spaß schadet nie - und Schwänze auch nicht."

Nach einer Wasserschlacht (offenbar eine thailändische Neujahrstradition) und einem kurzen Kennenlernen in der Gruppe, pickt Gino sich Vladi zum Einzelgespräch raus.

Prompt lästert Martin aus dem Hintergrund drauflos: "Ich kenn ja Gino [schon seit zehn Jahren; Anm. d. Red.], der wird den höchstens einmal lutschen und das war's."

Dann der Paukenschlag: Gino hat die Macht und muss bestimmen, welcher von seinen drei Date-Partnern nicht in die Villa zurückkehren darf und die Show demnach mit sofortiger Wirkung verlassen muss!