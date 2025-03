"Horror-Erfahrung": So denkt Marie Reim über ihre Teilnahme bei "Die Verräter"

Köln - Die dritte Staffel von " Die Verräter - Vertraue niemandem! " steht in den Startlöchern. Mit dabei ist auch Marie Reim (24) für die die Teilnahme jedoch eine unschöne Erfahrung gewesen ist.

Und der Druck scheint für Marie teilweise zu hoch gewesen zu sein. "Das ist mir sehr peinlich, sag' ich ganz ehrlich, aber ich habe sehr oft geheult in dieser Sendung", gibt sie preis.

Sonja Zietlow (56) wird wieder die Spielleitung übernehmen. © Robert Grischek/RTL/dpa

Vor dem Drehstart habe Marie sich auch viele Gedanken gemacht, auf welcher der beiden Seiten sie stehen möchte, doch es sei genau das Gegenteil auf sie zugekommen.

"Eine der Seiten habe ich persönlich extrem bevorzugt, und das war für mich so ein Druck. Es war so schlimm, wirklich", so das 24-jährige Schlagersternchen.

Für die Show habe sie sich auch eine Strategie überlegt, doch diese habe sie direkt über den Haufen werfen können. "Denn es kommt eh alles anders, als du es dir vorstellst", klärt Marie auf.

Neben der Sängerin haben 15 weitere Promis an der RTL-Show teilgenommen.

Wann es genau losgeht, hat der Kölner Privatsender noch nicht offiziell verraten. Moderiert wird das Spektakel erneut von Sonja Zietlow (56), die auch schon bei den beiden vorherigen Staffeln durch das Programm geführt hat.