Horror-Sturz auf schwarzer Ski-Piste: "Wissen nicht, ob er wieder zu sich kommt"
Schruns (Österreich) - Ein junger Skifahrer rast die anspruchsvollste Piste in einem österreichischen Skigebiet herunter und stürzt mit hoher Geschwindigkeit schwer auf sein Gesicht. Doc Caro wird zu dem Bewusstlosen geflogen.
Nach der erfolgreichen Suche nach einem geeigneten Hubschrauber-Landeplatz begibt sich Doc Caro zum Verletzten, der mit einem Schlitten in Richtung Heli gefahren wurde.
Zuvor hatte die 43-Jährige eine beunruhigende Nachricht erhalten. "Jemand, der bei der Einsatzmeldung bewusstlos auf einer schwarzen Piste ist - da muss ich mich auf eine schwere Verletzung einstellen." Es müsse von einem Hochrasanz-Trauma ausgegangen werden, wenn ein mit hoher Geschwindigkeit auf dem Boden aufkommender Körper schlagartig abgebremst wird. "Aktuell wissen wir nicht mal, ob er wieder zu sich kommt."
Zwar ist der Betroffene bei Ankunft der Notärztin wieder ansprechbar, aber: "Er war bewusstlos, wir wissen nicht, wie lange - das ist immer ein Problem." Die Bewusstlosigkeit deutet auf ein Schädeltrauma hin, das von außen nicht erkennbar ist.
Die "Black Scorpions"-Piste nahe der Grenze zur Schweiz hat eine Neigung von 56 Grad, auf der Spitzengeschwindigkeiten bis 100 km/h erreicht werden können. Ein ungebremster Aufprall mit dem Kopf ist höchst gefährlich.
Doc Caro (VOX): Ski-Crash nach "Bier, Glühwein, Lillet, Sex on the Beach, so Wein-Zeug"
Zudem erkennt man direkt deutliche Gesichtsverletzungen. "Da ist ordentlich was passiert. Das linke Auge ist komplett zugeschwollen, das rechte ist auch verletzt, multiple Schürfwunden", zählt die Medizinerin auf, die seit 2025 alpine Luftrettungsnotärztin ist.
Ungewöhnlich ist, dass er beim Abtasten seines Körpers keine Schmerzen habe. Auch seine Füße kann er bewegen, ist voll orientierungsfähig, kennt Monat und Jahr, auch seinen Geburtstag sagt der Gestürzte. Ein zunächst gutes Zeichen.
Das fehlende Schmerzempfinden könnte allerdings auch mit seinem vorangegangenen Alkoholkonsum zusammenhängen. "Bier, Glühwein, Lillet, Sex on the Beach, so Wein-Zeug" hätte er mit Freunden gebechert. Und sich danach auf die Piste begeben.
Der junge Mann wird ins 30 Kilometer entfernte Feldkirch geflogen, wo er neurochirurgisch untersucht wird.
"Doc Caro - Jedes Leben zählt" wird immer mittwochs um 20.15 Uhr bei VOX ausgestrahlt. Bei RTL+ gibt es die Folgen auf Abruf.
Titelfoto: RTL