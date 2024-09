Horror-Umstyling im "Beauty & the Nerd"-Finale!

Koh Samui (Thailand) - Kurz vor dem großen Finalabend von " Beauty & the Nerd " müssen die Beautys noch einmal richtig leiden und werden gegen ihren Willen umgestylt.

"Ene-mene-mei, flieg' los, Kartoffelbrei", lästert Sam (24) in Richtung Babu (30). Während die Beautys mit ihrer neuen "Hässlichkeit" hadern, wird Shelly plötzlich ganz philosophisch:

Dank der Maskenbildner ist das allerdings gar kein Problem und so werden die Beautys mit Damenbart, Achselhaaren und schwarzen Zähnen ausgestattet. Ein gefundenes Fressen für die Nerds, die sich das Lachen nicht verkneifen können.

"Nein, das könnt ihr nicht machen", jammert Shelly Schmidt (25) und fängt direkt an zu zittern. Kurzerhand werden ihr eine falsche Glatze und ein paar Pickel verpasst.

"Der sieht aus wie ein Player", lacht Kim-Virginia und auch Shelly kann nicht die Augen von ihm lassen. Am Ende gewinnen Collin (22) und Kim-Virginia die Show.

Für Furore sorgt das Umstyling von Kris (25), der mit leuchtend türkisen Haaren erscheint. Passend dazu wurde er in schwarze Rocker-Kleidung gesteckt.

TV-Tipp: Das Finale sowie die restlichen sechs Folgen von "Beauty and the Nerd" kannst Du ab sofort mit Joyn PLUS+ sehen.