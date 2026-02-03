"Ich will Spaß"-Sänger Markus eröffnet Hotel: "Beste Entscheidung, die wir treffen konnten"
Rüdesheim (Rheingau-Taunus-Kreis) - Seit Ende Januar ist "Neue deutsche Welle"-Sänger Markus Mörl (66) in der ARD-Doku-Soap "Raus aufs Land" zu sehen. Gemeinsam mit seiner Frau Yvonne König (54) und seinem Sohn Hannes (26) hat der "Ich will Spaß"-Interpret ein in die Jahre gekommenes Hotel am Rhein gekauft und renoviert. Gegenüber TAG24 erzählt die Familie: "Es ist die beste Entscheidung, die wir treffen konnten."
Eigentlich ist Markus Mörl als Popsänger und TV-Persönlichkeit bekannt. 2017 trat er mit Partnerin Yvonne im "Sommerhaus der Stars" gegen andere Promi-Paare an und war 2023 sogar im Dschungelcamp zu sehen.
Nun ist der gebürtige Hesse unter die Hoteliers gegangen. Mit Yvonne und Hannes betreibt Markus seit 2025 das "Hotel Café Post" in Assmannshausen. In dem Rüdesheimer Stadtteil hatte das Paar 2020 geheiratet.
Ein Sprung ins kalte Wasser sei die Hotellerie für den 66-Jährigen aber nicht, wie er gegenüber TAG24 berichtet: "Ich komme aus einem Gastronomiehaushalt. Meine Mutter war Hauswirtschaftslehrerin und meine Großeltern hatten ein Hotel im Erzgebirge."
Zudem vermietet die Familie seit längerer Zeit Ferienapartments in Assmannshausen. "Für uns war das Hotelprojekt eine gut vorbereitete und logische Erweiterung dessen, was wir schon seit Jahren mit viel Erfahrung und Leidenschaft machen", erklärt Markus.
"Hotel Café Post" öffnet Ostern 2026
Trotz guter Vorbereitungsmaßnahmen und einer Menge Erfahrung lief nicht immer alles glatt. Bei "Raus aufs Land" bemerkt die kleine Patchwork-Familie, dass die Renovierungskosten weit über ihrem Budget liegen. Baustress, hohe Ansprüche und Meinungsverschiedenheiten inklusive.
"Trotz der umfangreichen Renovierungsarbeiten sind wir sehr stolz darauf, wie weit wir bereits gekommen sind. Unser ursprüngliches Ziel für 2026 haben wir schon erreicht", teilt Markus stolz mit.
Laut dem Sänger könne das Hotel pünktlich zu Ostern, am 2. April, seine Pforten für Übernachtungsgäste öffnen.
Da die Unterkunft aber schon in der Nebensaison gut gebucht ist, denkt die Familie sogar über eine ganzjährige Öffnung nach.
Sänger Markus hat auch musikalische Pläne: Neues Album in Arbeit
Neben dem Hotelprojekt und der Planung verschiedener Veranstaltungen geht es auch musikalisch weiter voran. "Ich arbeite aktuell an einem neuen Album, das mit deutlichen Akzenten der 80er versehen sein wird", offenbart Markus. Spätestens im Frühsommer soll dieses veröffentlicht werden.
"Raus aufs Land" ist immer samstags, um 18.15 Uhr, im HR-Fernsehen zu sehen. In der ARD-Mediathek sind die Folgen der sechsten Staffel schon jetzt abrufbar.
Titelfoto: Bildmontage: HR Hessischer Rundfunk, privat