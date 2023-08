25 Jahre Sachsenklinik: Jetzt könnt Ihr eine eigene Szene für "In aller Freundschaft" schreiben!

Leipzig - Davon träumt doch wohl ein jeder "In aller Freundschaft"-Fan: Anlässlich des 25. Jubiläums der Kult-Serie findet im Oktober ein Tag der offenen Tür in der Sachsenklinik statt. Karten dafür gewinnen könnt Ihr, wenn Ihr kreativ werdet!

In der Sachsenklinik gibt es immer wieder dramatische Szenen: Jetzt könnt Ihr eine davon selber schreiben. © MDR/Sebastian Kiss

Das Fan-Fest findet laut einer Pressemitteilung des MDR am 28. Oktober 2023 ab 10.30 Uhr in der Media City in Leipzig statt.

Dort können Anhänger der Ärzte-Serie ihre Stars hautnah erleben und einen Blick hinter die Kulissen der Sachsenklinik werfen, unter anderem in Maske, Kostüm und mit Blick auf die medizinische Beratung. Autogramme und Selfies werden auf jeden Fall möglich sein, auch eine Studioführung ist geplant.

Unter der Seite mdr.de/iaffanfest könnt Ihr Euch bewerben, um Karten für das Event zu gewinnen, denn käuflich zu erwerben sind diese nicht.

Dafür müsst Ihr über mehrere Wochen Quizfragen zu einzelnen Folgen beantworten. Eine andere Möglichkeit, die begehrten Tickets zu gewinnen, ist das Einsenden einer Drehbuchszene an iaf-fanfest25@mdr.de. Die von einer Jury ausgewählte beste Kurzszene wird auf dem Fanfest gedreht und zum Abschluss gezeigt. Mehr Infos dazu findet Ihr >>>hier.