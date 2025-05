In aller Freundschaft: Kathrin erlebt den schlimmsten Albtraum

Leipzig - Neue Woche, neue spannende Einblicke aus der Sachsenklinik! " In aller Freundschaft " wird auch am Dienstagabend wieder Serienfans begeistern können. Das Erste zeigt zur gewohnten Sendezeit eine neue Episode.

Dr. Ina Schulte (Isabell Gerschke, 46) führt umfassende Untersuchungen durch. Zunächst sieht auch alles nicht so schlimm aus. Doch plötzlich treten bei Hanna Symptome auf, die auf den ersten Blick so gar nicht zum Geschehenen passen wollen.

In aller Freundschaft

Schnell wurde klar: Bei Hanna sind K.-o.-Tropfen im Blut nachgewiesen wurden. Für Kathrin beginnen Stunden des Grauens. Denn die Situation erinnert sie an das Trauma, das sie einst selbst durchleben musste.

Kathrin hat ihr eigenes Trauma auch 17 Jahre später noch nicht überwinden können. © MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke

An anderer Stelle steht Arzu Ritter (Arzu Bazman, 47) kurz vor der Abreise in die Türkei.

Dort möchte sie vier Wochen lang ihre kranke Mutter unterstützen.

Grundsätzlich bekommt sie für diese Entscheidung privat und beruflich großen Zuspruch, was ihr zunächst auch gefällt.

Doch eine Sache bringt sie dann doch noch ins Grübeln. Denn offenbar kommen alle auch vollkommen ohne ihre Hilfe zurecht.

Wird sie am Ende gar nicht so sehr gebraucht, wie sie immer gedacht hat? Zum Glück hat genau in der richtigen Situation Miriam Schneider (Christina Petersen, 34) noch eine tolle Überraschung parat.

Folge 1093: "Angstbesetzt" läuft am Dienstag um 21 Uhr im Ersten oder ist schon vorab in der ARD-Mediathek zu sehen.