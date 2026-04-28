Affären, Verletzungen, Frust: Chaos bei "In aller Freundschaft" nach dem Großbrand
Leipzig - Nach dem Großbrand geht es in der Sachsenklinik bei "In aller Freundschaft" drunter und drüber. Einige Stationen müssen während der Sanierung geschlossen werden, es fehlt an Zimmern und dann kommt auch noch eine Familie in das Krankenhaus, die für ordentlich Wirbel sorgt.
Familie Römhild ist von einer Kreuzfahrt zurück in Leipzig. Erst erkrankt nur Vater Thorsten (gespielt von Frank Röth, 66) an einer Infektion, doch dann geht es auch seiner Frau Rosa schlechter (Marion Kracht, 63).
Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig, 59) geht mit ihr alle Optionen durch und es ist durchaus möglich, dass das Ehepaar an einer sexuell übertragbaren Krankheit leidet.
Rosa ist schockiert. "Thorsten, ich muss es dir sagen, bevor du es vielleicht von den Ärzten erfährst. Ich habe uns wahrscheinlich mit Chlamydien angesteckt", beichtet sie und gesteht damit ihre Affäre.
Doch auch Thorsten hat ein Geheimnis vor seiner Frau. Zwischen den Fronten steht die Tochter Theresa Römhild (Sina Reiß, 40). "Ich habe immer versucht, die Streithähne auseinanderzuhalten", beklagt sie.
Über Nacht trifft die Infektion dann aber auch Theresa und sie wird hart davon getroffen. Die Ärzte stehen vor einem Rätsel. Was stimmt nicht mit Theresa und wird die Familie sich in der schwierigen Zeit wieder vertragen?
Auch Dr. Brentano ist sich mit seiner Frau uneinig
Auch zwischen Dr. Philipp Brentano (Thomas Koch, 54) und seiner Frau Arzu Ritter (Arzu Bazman, 48) herrscht Uneinigkeit. Sie hat seinen Grill am Schwarzen Brett zum Verkauf angeboten.
Als Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann, 70) ein Kaufangebot macht, fliegt ihr Vorhaben auf. "Das Ganze war ein Missverständnis zwischen meiner Frau und mir", stellt Brentano klar.
Er überlegt sich einen Grund, wieso der Grill unbedingt bleiben muss. Zusammen mit Dr. Heilmann organisiert er ein Grillfest auf dem Gelände der Sachsenklinik.
Diese Rechnung haben sie aber ohne Verwaltungsdirektion Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt, 58) gemacht. Sie ist sowieso schon genervt, weil ihr Büro ausgebrannt ist und sie auf andere Räumlichkeiten ausweichen muss.
Ausgerechnet dann verletzt sich auch noch Dr. Brentano und alles steht erst recht auf der Kippe.
Die neue Folge von "In aller Freundschaft" mit dem Titel "Familie in Aufruhr" seht Ihr am Dienstag um 21 Uhr in der ARD oder jederzeit zum Streamen in der ARD Mediathek.
Titelfoto: MDR/Saxonia Media/Sebastian Kiss