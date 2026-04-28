Affären, Verletzungen, Frust: Chaos bei "In aller Freundschaft" nach dem Großbrand

Leipzig - Nach dem Großbrand geht es in der Sachsenklinik bei "In aller Freundschaft" drunter und drüber. Einige Stationen müssen während der Sanierung geschlossen werden, es fehlt an Zimmern und dann kommt auch noch eine Familie in das Krankenhaus, die für ordentlich Wirbel sorgt.

Rosa Römhild (Marion Kracht, 63, l.) gesteht ihrem Ehemann Thorsten (Frank Röth, 66), dass sie eine Affäre hatte. © MDR/Saxonia Media/Sebastian Kiss

Familie Römhild ist von einer Kreuzfahrt zurück in Leipzig. Erst erkrankt nur Vater Thorsten (gespielt von Frank Röth, 66) an einer Infektion, doch dann geht es auch seiner Frau Rosa schlechter (Marion Kracht, 63).

Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig, 59) geht mit ihr alle Optionen durch und es ist durchaus möglich, dass das Ehepaar an einer sexuell übertragbaren Krankheit leidet.

Rosa ist schockiert. "Thorsten, ich muss es dir sagen, bevor du es vielleicht von den Ärzten erfährst. Ich habe uns wahrscheinlich mit Chlamydien angesteckt", beichtet sie und gesteht damit ihre Affäre.

Doch auch Thorsten hat ein Geheimnis vor seiner Frau. Zwischen den Fronten steht die Tochter Theresa Römhild (Sina Reiß, 40). "Ich habe immer versucht, die Streithähne auseinanderzuhalten", beklagt sie.

Über Nacht trifft die Infektion dann aber auch Theresa und sie wird hart davon getroffen. Die Ärzte stehen vor einem Rätsel. Was stimmt nicht mit Theresa und wird die Familie sich in der schwierigen Zeit wieder vertragen?