Alles total unrealistisch? Arzt schätzt medizinische Verfahren bei "In aller Freundschaft" ein

Leipzig - Seit mehr als 25 Jahren flackert die Kult-Arzt-Soap "In aller Freundschaft" schon über die Fernsehbildschirme in Deutschland. Die TV-Ärzte retten Leben und führen teilweise riskante Operationen. Erst kürzlich wurde beispielsweise das Herz der hirntoten Dr. Maria Weber (gespielt von Annett Renneberg, 48) transplantiert . Der Empfänger, Jakob Heilmann (Karsten Kühn, 37), ist kein Unbekannter in der Sachsenklinik.

Dr. Maria Weber (gespielt von Annett Renneberg, 48, r.) hat vor dem Tod zugestimmt, ihre Organe zu spenden. © MDR/Sebastian Kiss

Doch wie realistisch war diese Transplantation überhaupt?

Die Rheinische Post hat bei einem echten Herzchirurgen nachgefragt und ihn gebeten, sich die Serie einmal genauer anzuschauen.

"Einiges ist korrekt recherchiert, vieles aber auch falsch und total unrealistisch", erklärte Professor Udo Boeken, Oberarzt und Bereichsleiter "Herztransplantation/Herzinsuffizienz" der Klinik für Herzchirurgie am Universitätsklinikum Düsseldorf.

Dass Jakob Heilmann durch die Infektion in der linken Herzkammer bereits nach wenigen Stunden sterben würde, hält der Herzchirurg für unrealistisch. "In der Regel führt sie nicht zum Tod in wenigen Stunden oder auch Tagen. Das lässt sich mit Antibiotika und auch Blutverdünnung meist gut unter Kontrolle halten", so sein Fazit.

In der Realität könne man auch nicht einfach per Telefon anfordern, dass ein Patient mit höherer Priorität auf die Warteliste kommen soll, wie es in der Serie der Fall war.

Für diesen Prozess müsste man laut dem Arzt viele Parameter in eine Datenbank eingeben und es gäbe mehrstündige Begutachtungen.