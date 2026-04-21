Großbrand in der Sachsenklinik! Was hat die ehemalige Krankenschwester damit zu tun?
Leipzig - Ein altbekanntes Gesicht kehrt in der neuen "In aller Freundschaft"-Folge in die Sachsenklinik zurück. Die Umstände sind allerdings alles andere als erfreulich.
Mehr als zehn Jahre ist es her, dass Yvonne Habermann (gespielt von Maren Gilzer, 66) die Sachsenklinik verlassen hat. Nun gibt es ein Wiedersehen mit ihrer alten Kollegschaft - allerdings wird schnell klar, dass es der einst so fröhlichen Frau nicht gut geht.
Während Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann, 70) die Herzoperation der ehemaligen Krankenschwester vorbereitet, fällt seiner Tochter Lisa (Louise Sophie Arnold, 25) das merkwürdige Verhalten der Patientin auf: Die zerstreute Frau scheint sich die einfachsten Dinge nicht merken zu können.
Lisa behält die Beobachtung für sich - mit fatalen Folgen!
Während der Operation gerät Yvonne in Panik und muss sediert werden. Als Lisa ihrem Vater ihren Verdacht auf beginnende Demenz nahelegt, ist Dr. Heilmann außer sich: Als angehende Ärztin hätte sie wissen müssen, dass jedes Detail für Diagnosen und Eingriffe wichtig ist.
Aber es kommt noch schlimmer: Aufgrund von Yvonnes Verwirrung bricht ein großes Feuer in der Sachsenklinik aus, sowohl die Belegschaft als auch die Patienten müssen evakuiert werden. Doch nicht alle Menschen schaffen es sofort nach draußen.
In aller Freundschaft: Dr. Lucia Böhm lässt sich auf einen Deal ein
Dr. Lucia Böhm (Vanessa Rottenburg, 41) kümmert sich unterdessen um ihren verletzten Bruder Jeremy (Paul Sundheim, 24), der den Eltern weiterhin seine Diagnose verschweigen will.
Aber auch Jeremy hat ein Hühnchen mit seiner älteren Schwester zu rupfen: Seiner Meinung nach hat sie durch ihre Rolle als Chefärztin ihren Humor und ihre Nahbarkeit verloren.
Und so entsteht ein Deal zwischen den beiden ungleichen Geschwistern, der Lucia dazu bringen soll, sich ihren Kolleginnen und Kollegen anzunähern: Sie soll fünf ehrliche Komplimente in der Sachsenklinik verteilen.
Diese Aufgabe schafft es tatsächlich, die Ärztin zum Nachdenken und Reflektieren anzuregen.
Die neue IaF-Folge läuft wie gewohnt am heutigen Dienstag, ab 21 Uhr, im Ersten. In der ARD-Mediathek ist "Flammen der Hoffnung" zudem bereits als Video-on-Demand verfügbar.
Titelfoto: MDR/Saxonia Media/Sebastian Kiss