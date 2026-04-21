Großbrand in der Sachsenklinik! Was hat die ehemalige Krankenschwester damit zu tun?

Leipzig - Ein altbekanntes Gesicht kehrt in der neuen " In aller Freundschaft "-Folge in die Sachsenklinik zurück. Die Umstände sind allerdings alles andere als erfreulich.

Als Yvonne Habermann (Maren Gilzer, M.) nach ihrem Eingriff aufwacht, ist sie verwirrt und desorientiert. © MDR/Saxonia Media/Sebastian Kiss

Mehr als zehn Jahre ist es her, dass Yvonne Habermann (gespielt von Maren Gilzer, 66) die Sachsenklinik verlassen hat. Nun gibt es ein Wiedersehen mit ihrer alten Kollegschaft - allerdings wird schnell klar, dass es der einst so fröhlichen Frau nicht gut geht.

Während Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann, 70) die Herzoperation der ehemaligen Krankenschwester vorbereitet, fällt seiner Tochter Lisa (Louise Sophie Arnold, 25) das merkwürdige Verhalten der Patientin auf: Die zerstreute Frau scheint sich die einfachsten Dinge nicht merken zu können.

Lisa behält die Beobachtung für sich - mit fatalen Folgen!

Während der Operation gerät Yvonne in Panik und muss sediert werden. Als Lisa ihrem Vater ihren Verdacht auf beginnende Demenz nahelegt, ist Dr. Heilmann außer sich: Als angehende Ärztin hätte sie wissen müssen, dass jedes Detail für Diagnosen und Eingriffe wichtig ist.

Aber es kommt noch schlimmer: Aufgrund von Yvonnes Verwirrung bricht ein großes Feuer in der Sachsenklinik aus, sowohl die Belegschaft als auch die Patienten müssen evakuiert werden. Doch nicht alle Menschen schaffen es sofort nach draußen.