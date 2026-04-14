Was für ein Timing! "In aller Freundschaft" schickt Astronauten ins All!

Leipzig - Diese Ausstrahlung hätte das Erste nicht besser planen können: Passend zur erfolgreichen Artemis-2-Mission schickt auch " In aller Freundschaft " am Dienstagabend einen Astronauten ins All! IaF-typisch erzählt "Bis zu den Sternen und zurück" das Weltall-Abenteuer natürlich nicht ohne ein paar persönliche Geschichten.

Philipp Brentano (Thomas Koch, 54) fiebert in der aktuellen IaF-Folge nicht nur einem Raketenstart entgegen, er hat auch große Neuigkeiten für seine Patientin Magaly Pérez (Laia Alvarez, 39). © MDR/Saxonia Media/Carolin Reschke

Denn während sich Adam Birken, Astronaut und ehemaliger Patient von Dr. Philipp Brentano (Thomas Koch, 54), im Hintergrund auf seine Mission vorbereitet, bekommt der Oberarzt Besuch von dessen Kollegin Magaly Pérez (Laia Alvarez, 39).

Die Astronautin hat seit einiger Zeit mit Übelkeit und Schwindelgefühl zu kämpfen. Bei der anschließenden Untersuchung stellt sich heraus, dass Magaly schwanger ist - und das, wie sie verrät, von keinem Geringeren als Adam Birken.

Von der Nachricht überrascht, stürzt die Astronautin auch noch und muss zunächst in der Sachsenklinik bleiben. Gleichzeitig hadert sie mit den Neuigkeiten, denn immerhin bedeutet ein Kind nicht nur das Ende ihrer Karriere, sie weiß auch nicht, ob sie es dem Vater verraten soll.

Glücklicherweise ist Philipp zur Stelle und für seine Patientin da. Bleibt nur die Frage: Kann er ihr bei den schwierigen Entscheidungen helfen? Und wird sie mit Adam sprechen, noch bevor dieser ins All startet?