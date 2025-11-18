"Das Ende einer Ära": In der Sachsenklinik stehen schwierige Veränderungen an
Leipzig - Dr. Martin Stein (Bernhard Bettermann, 60) ist außer sich, als er in der neuen Folge "In Aller Freundschaft" erfährt, was sein Vater vorhat. Die beiden sind nicht das einzige Vater-Sohn-Gespann, das mit großen Veränderungen klarkommen muss.
Als Dr. Stein erfährt, dass sein Vater Otto (Rolf Becker, 90), ohne es vorher abzusprechen, in eine WG für altersgerechtes Wohnen ziehen möchte, ist er schockiert.
"Wir sind doch ein gutes Team. Er hätte mit mir reden müssen bevor er diese Entscheidung trifft", sagte der Klinikleiter verzweifelt.
Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann, 70) kennt Otto Stein gut und versucht, zwischen Vater und Sohn zu vermitteln.
"Es ist das Beste für Martin und für mich. Klinikjob ist kein Halbtagsjob, da kann er sich nicht noch um mich kümmern", gesteht der Vater Dr. Heilmann im Vertrauen.
Der Chirurg versucht den Klinikleiter davon zu überzeugen, dass diese Entscheidung die richtige ist. "Auf das Ende einer Ära", sagt Dr. Heilmann aufmunternd zu Dr. Stein und bittet ihn darum, die Entscheidung seines Vaters zu akzeptieren.
Ein Patient erfährt im Krankenhaus, dass sein Vater auf Männer steht
Auch das Vater-Sohn-Gespann um Elmar (Oliver Breite, 62) und Marcus Eckhardt (Philipp Lind, 37) wird in der Sachsenklinik in Leipzig mit unerwarteten Neuigkeiten konfrontiert.
Nach einem Motorradunfall müssen die beiden in dem renommierten Krankenhaus behandelt werden. Dabei wird Sohn Marcus überrascht.
Unerwartet steht ein fremder Mann im Zimmer, der sich als fester Freund des Vaters vorstellt. Marcus erfährt, dass sein Vater auf Männer steht und seit einem Jahr in einer Beziehung mit einem Mann ist.
"Mein Vater kommt mir so fremd vor, wie ein anderer Mensch", sagte er nachdenklich.
Nachdem Elmar dann auch noch plötzlich keine Luft mehr bekommt und sofort operiert werden muss, wandelt sich etwas in Marcus. Er möchte die Entscheidung seines Vaters akzeptieren, weiß aber nicht, wie. "Ich brauche auf jeden Fall Zeit. Keine Ahnung, wie lang", erklärte er.
Die neue Folge "Wenn der Vater mit dem Sohne" von "In aller Freundschaft" seht Ihr am heutigen Dienstag um 21 Uhr in der ARD oder jederzeit zum Streamen in der ARD Mediathek.
Titelfoto: MDR/Sebastian Kiss