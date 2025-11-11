Herzprobleme bei "In aller Freundschaft": Dr. Heilmann in Angst um seinen Sohn!
Leipzig - Große Sorge bei "In aller Freundschaft": In der neuesten Folge erleidet Dr. Heilmanns Sohn Jakob plötzlich einen Schwächeanfall und muss ins Krankenhaus. Die Ärzte tun alles, um den Grund herauszufinden, denn: Jakob besitzt ein transplantiertes Herz.
Dabei geht alles doch so gut los! Auf einem gemeinsamen Spaziergang verrät Samira Steffens (Sarah Alles, 39), die Partnerin von Jakob (Karsten Kühn, 36), gegenüber Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig, 59), dass sie vielleicht schwanger ist. Da sie schon einmal ein Kind in der Frühschwangerschaft verloren hat, will sie es dem werdenden Vater ebenso wie Roland Heilmann (Thomas Rühmann, 70) aber erst sagen, wenn sie sicher ist.
Dann jedoch der große Schock: Jakob bricht zusammen und muss in die Klinik. Dr. Maria Weber (Annett Renneberg, 47) und Dr. Heilmann machen sich umgehend daran, die Ursache für den Schwächeanfall herauszufinden. Dabei stellt sich heraus, dass Jakob bereits seit Längerem Beschwerden hatte.
Dr. Heilmanns Sohn wird operiert und es sieht zunächst besser aus. Auch bei Samira gibt es tolle Neuigkeiten: Eine Untersuchung durch Dr. Ina Schulte (Isabell Gerschke, 46) ergibt, dass sie tatsächlich schwanger ist!
Dann jedoch der nächste Anfall für Jakob und es gibt noch weitere schlechte Neuigkeiten. Plötzlich wächst auch bei Dr. Heilmann die Angst um seinen Sohn.
Dr. Martin Stein im Flirt-Modus
Weit rosiger läuft es indes für Dr. Martin Stein (Bernhard Bettermann, 60), der sich zeitgleich um Patientin Nina Minou (Franziska Benz, 36) kümmern darf. Die 36-Jährige wird mit einer Verletzung am Fuß eingeliefert, die sie sich beim Holzhacken zugezogen hat. Bereits in der Notaufnahme findet sie Gefallen an dem Chefarzt, der sie versorgt und operiert.
Nina geht in die Offensive und beginnt, mit Martin Stein zu flirten. Dieser fühlt sich sehr geschmeichelt, hat jedoch Bedenken aufgrund des Altersunterschieds. Finden die beiden noch zueinander? Oder werden am Ende doch die Einwände des Oberarztes obsiegen?
Die neue Folge "Sinuskurven" von "In aller Freundschaft" läuft am heutigen Dienstag wie immer ab 21 Uhr und kann bereits vorab in der ARD-Mediathek gestreamt werden.
Titelfoto: MDR/Rudolf Wernicke