Herzprobleme bei "In aller Freundschaft": Dr. Heilmann in Angst um seinen Sohn!

In der neuen Folge von In aller Freundschaft erleidet Dr. Heilmanns Sohn Jakob plötzlich einen Schwächeanfall und muss ins Krankenhaus.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Große Sorge bei "In aller Freundschaft": In der neuesten Folge erleidet Dr. Heilmanns Sohn Jakob plötzlich einen Schwächeanfall und muss ins Krankenhaus. Die Ärzte tun alles, um den Grund herauszufinden, denn: Jakob besitzt ein transplantiertes Herz.

Schock bei "In aller Freundschaft": Bei einem Spaziergang im Park erleidet Jakob Heilmann (Karsten Kühn, 36) plötzlich einen Schwächeanfall und muss ins Krankenhaus gebracht werden!
Schock bei "In aller Freundschaft": Bei einem Spaziergang im Park erleidet Jakob Heilmann (Karsten Kühn, 36) plötzlich einen Schwächeanfall und muss ins Krankenhaus gebracht werden!  © MDR/Rudolf Wernicke

Dabei geht alles doch so gut los! Auf einem gemeinsamen Spaziergang verrät Samira Steffens (Sarah Alles, 39), die Partnerin von Jakob (Karsten Kühn, 36), gegenüber Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig, 59), dass sie vielleicht schwanger ist. Da sie schon einmal ein Kind in der Frühschwangerschaft verloren hat, will sie es dem werdenden Vater ebenso wie Roland Heilmann (Thomas Rühmann, 70) aber erst sagen, wenn sie sicher ist.

Dann jedoch der große Schock: Jakob bricht zusammen und muss in die Klinik. Dr. Maria Weber (Annett Renneberg, 47) und Dr. Heilmann machen sich umgehend daran, die Ursache für den Schwächeanfall herauszufinden. Dabei stellt sich heraus, dass Jakob bereits seit Längerem Beschwerden hatte.

Dr. Heilmanns Sohn wird operiert und es sieht zunächst besser aus. Auch bei Samira gibt es tolle Neuigkeiten: Eine Untersuchung durch Dr. Ina Schulte (Isabell Gerschke, 46) ergibt, dass sie tatsächlich schwanger ist!

In aller Freundschaft: Eskalation bei "In aller Freundschaft": Gebrochene Nase wegen pikantem Sex-Video
In aller Freundschaft Eskalation bei "In aller Freundschaft": Gebrochene Nase wegen pikantem Sex-Video

Dann jedoch der nächste Anfall für Jakob und es gibt noch weitere schlechte Neuigkeiten. Plötzlich wächst auch bei Dr. Heilmann die Angst um seinen Sohn.

Dr. Martin Stein im Flirt-Modus

Dr. Martin Stein (Bernhard Bettermann, 60) macht derweil Bekanntschaft mit der jungen Patientin Nina Minou (Franziska Benz, 36), die sofort anfängt, mit ihm zu flirten.
Dr. Martin Stein (Bernhard Bettermann, 60) macht derweil Bekanntschaft mit der jungen Patientin Nina Minou (Franziska Benz, 36), die sofort anfängt, mit ihm zu flirten.  © MDR/Rudolf Wernicke

Weit rosiger läuft es indes für Dr. Martin Stein (Bernhard Bettermann, 60), der sich zeitgleich um Patientin Nina Minou (Franziska Benz, 36) kümmern darf. Die 36-Jährige wird mit einer Verletzung am Fuß eingeliefert, die sie sich beim Holzhacken zugezogen hat. Bereits in der Notaufnahme findet sie Gefallen an dem Chefarzt, der sie versorgt und operiert.

Nina geht in die Offensive und beginnt, mit Martin Stein zu flirten. Dieser fühlt sich sehr geschmeichelt, hat jedoch Bedenken aufgrund des Altersunterschieds. Finden die beiden noch zueinander? Oder werden am Ende doch die Einwände des Oberarztes obsiegen?

Die neue Folge "Sinuskurven" von "In aller Freundschaft" läuft am heutigen Dienstag wie immer ab 21 Uhr und kann bereits vorab in der ARD-Mediathek gestreamt werden.

Titelfoto: MDR/Rudolf Wernicke

Mehr zum Thema In aller Freundschaft: