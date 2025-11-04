In aller Freundschaft: Massenpanik bei Konzert in Leipzig!

Leipzig - Endlich gibt es wieder spannende Geschichten aus der Sachsenklinik am Dienstagabend! Und in der neuen Folge von " In aller Freundschaft " spitzt sich die Lage in Leipzig definitiv wieder zu.

Arzu Ritter (Arzu Bazman, 47) und ihr Mann Dr. Philipp Brentano (Thomas Koch, 54) hinterfragen ihre Beziehung. © MDR/Saxonia Media/Sebastian Kiss

Bei einem Konzert in der Messestadt kommt es zu einer Massenpanik. Dabei werden einige Zuschauer verletzt und müssen umgehend in die Klinik gebracht werden.

Beim Geschehen dabei waren auch Arzu Ritter (Arzu Bazman, 47) und ihr Sohn Max Brentano (Ben Grünberg). Beide verlieren sich in der unübersichtlichen Situation, und Arzu sucht Hilfe bei ihrem Mann Dr. Philipp Brentano (Thomas Koch, 54).

Zum Glück taucht Max in Begleitung von Caya Eifel (Lola Linnéa Padotzke, 15) in der Sachsenklinik auf. Sie hatten sich für das Konzert verabredet, weil sie sich vorher darüber in einem Internetforum für Hochbegabte unterhalten haben.

Gordon Eifel (Thomas Halle, 41) und seine Frau Sina Babacan (Mona Pirzad, 41), die Eltern von Caya, waren ebenfalls bei der Konzertpanik dabei. Zwischen dem Paar läuft es nicht mehr gut. Eine Trennung steht unmittelbar bevor.

Eine Sache, die auch Arzu und Philipp definitiv zum Nachdenken bringen.