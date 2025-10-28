Seitensprung-Schock in der Sachsenklinik! Verliert Dr. Heilmann jetzt seine Frau?

Leipzig - In der neuen " In aller Freundschaft "-Folge erlebt Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig, 59) eine schicksalhafte Nacht, die sie nicht so schnell vergessen und die sie womöglich einiges kosten wird.

Zwischen Kathrin (Andrea Kathrin Loewig, 59) und David (Thure Riefenstein, 60) funkt es auch nach Jahrzehnten noch. © MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke

Eigentlich wollte Kathrin den Abend mit Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann, 70) bei einem romantischen Tanzkurs verbringen - dann kommt jedoch eine Notfall-OP dazwischen, bei welcher der Vollblut-Mediziner natürlich einspringt.

Glücklicherweise ist vor Kurzem Kathrins Jugendschwarm David Schrader (Thure Riefenstein, 60) wieder in ihr Leben getreten, sodass sie ihn kurzerhand als Ersatz-Tanzpartner einlädt.

Sofort sprühen die Funken zwischen den alten Bekannten - besonders von Davids Seite aus. "Ich weiß endlich, was ich will", säuselt er Kathrin ins Ohr. "Das wusste ich mit 18 noch nicht."

Es kommt, wie es kommen muss: Die beiden küssen sich mitten auf der Tanzfläche.

Dementsprechend groß ist auch der Schreck, als kurz darauf plötzlich Roland im Saal steht, um seine Frau nach der Operation zu überraschen. Der gesundheitlich angeschlagene David steckt den Schock denkbar schlecht weg und kippt um, sodass Roland nicht lange fackelt und ihn in die Sachsenklinik bringen lässt.

Kathrin hadert unterdessen nicht nur mit dem Seitensprung, sondern vor allem auch mit der wachsenden Unzufriedenheit in ihrer Ehe. Für welchen Mann schlägt ihr Herz wirklich?