Deshalb fliegt "In aller Freundschaft" heute aus dem ARD-Programm

Leipzig - Fans von " In aller Freundschaft " gehen am Dienstagabend ausnahmsweise leer aus.

In der Folge "Abschied vom Festhalten" hat Désirée Nick (69) einen Gastauftritt. Darauf muss man allerdings noch bis zum 10. Februar warten. © MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke

Normalerweise ist klar, dass es für die ARD-Zuschauer dienstags um 21 Uhr ab in die Sachsenklinik geht.

Am heutigen Dienstag pausiert die Arztserie allerdings kurzzeitig, stattdessen flimmert ab 20.15 Uhr der Film "Allmen und das Geheimnis des Koi" über die Bildschirme.

Im fünften "Allmen"-Fall steht wie gewohnt wieder Heino Ferch (62) als Protagonist im Mittelpunkt.