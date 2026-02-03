1.060
Deshalb fliegt "In aller Freundschaft" heute aus dem ARD-Programm
Leipzig - Fans von "In aller Freundschaft" gehen am Dienstagabend ausnahmsweise leer aus.
Normalerweise ist klar, dass es für die ARD-Zuschauer dienstags um 21 Uhr ab in die Sachsenklinik geht.
Am heutigen Dienstag pausiert die Arztserie allerdings kurzzeitig, stattdessen flimmert ab 20.15 Uhr der Film "Allmen und das Geheimnis des Koi" über die Bildschirme.
Im fünften "Allmen"-Fall steht wie gewohnt wieder Heino Ferch (62) als Protagonist im Mittelpunkt.
Allzu lange müssen sich die "IaF"-Fans aber nicht gedulden, denn bereits am kommenden Dienstag läuft ab 20.15 Uhr sogar eine Doppelfolge im Ersten.
Titelfoto: MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke