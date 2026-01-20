In aller Freundschaft: Fängt Dr. Stein jetzt was mit der Mutter seiner Ex an?!
Leipzig - Was ist denn da gerade bei "In aller Freundschaft" los? Nachdem Dr. Martin Stein erst kürzlich seine deutlich jüngere Patientin Nina Minou gedatet hatte und die Beziehung dann zu Bruch gegangen war, scheint sich nun auch noch etwas mit ihrer Mutter anzubahnen!
Mama Petra Minou (Birge Schade, 60) kommt in der neuen Folge wegen einer Untersuchung in die Sachsenklinik und hat zunächst so gar keinen Bock auf den Ex ihrer Tochter - was sie Dr. Stein (Bernhard Bettermann, 60) auch gleich bei einem unverhofften Treffen im Fahrstuhl wissen lässt.
Statt die Sache damit auf sich beruhen zu lassen, bittet Nina (Franziska Benz, 37) ihren Verflossenen jedoch, sich um ihre Mutter zu kümmern, wodurch die beiden plötzlich wie aneinander gebunden scheinen. Immer wieder treffen die beiden aufeinander und immer wieder enden die Begegnungen in romantischen Momenten.
Schon nach kurzer Zeit ist auch Mama Minou dem Charme des Chefarztes verfallen, aber wo soll das denn nur hinführen? Fängt Dr. Stein jetzt wirklich auch noch was mit der Mutter seiner Ex an?
Dr. Lucia Böhm muss Verantwortung für ein kleines Mädchen übernehmen
Währenddessen muss Dr. Lucia Böhm (Vanessa Rottenburg, 41) einmal mehr ihre harte Schale abwerfen und etwas zulassen, das ihr so gar nicht liegt: Empathie.
Der alleinerziehende Vater Sven Schiller (Simon Steinhorst, 41) landet wegen einer schweren Lungenentzündung in der Sachsenklinik und weiß plötzlich nicht, wohin mit seiner Tochter Isa (Minou Troll, 8). Zu Isas Mutter gibt es keinen Kontakt mehr und auch die Großeltern sind keine Option. Dr. Böhm müsste eigentlich das Jugendamt kontaktieren, damit die Mitarbeiter Isa unterbringen, doch Sven Schiller bittet sie, es nicht zu tun.
Die Ärztin lässt Isa im Ruheraum übernachten. Als das Mädchen jedoch plötzlich verschwindet, packt auch sie die Angst. Wo kann die Kleine nur stecken?
Die neue IaF-Folge "Überfordert" läuft wie immer am heutigen Dienstag ab 21 Uhr im Ersten. In der ARD-Mediathek ist die Episode darüber hinaus bereits als Video-on-Demand verfügbar.
Titelfoto: MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke