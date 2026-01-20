In aller Freundschaft: Fängt Dr. Stein jetzt was mit der Mutter seiner Ex an?!

Leipzig - Was ist denn da gerade bei " In aller Freundschaft " los? Nachdem Dr. Martin Stein erst kürzlich seine deutlich jüngere Patientin Nina Minou gedatet hatte und die Beziehung dann zu Bruch gegangen war, scheint sich nun auch noch etwas mit ihrer Mutter anzubahnen!

Zugegeben, anfangs sind sich Dr. Martin Stein und Petra Minou so gar nicht grün, aber keine Sorge, das ändert sich schnell. © MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke

Mama Petra Minou (Birge Schade, 60) kommt in der neuen Folge wegen einer Untersuchung in die Sachsenklinik und hat zunächst so gar keinen Bock auf den Ex ihrer Tochter - was sie Dr. Stein (Bernhard Bettermann, 60) auch gleich bei einem unverhofften Treffen im Fahrstuhl wissen lässt.

Statt die Sache damit auf sich beruhen zu lassen, bittet Nina (Franziska Benz, 37) ihren Verflossenen jedoch, sich um ihre Mutter zu kümmern, wodurch die beiden plötzlich wie aneinander gebunden scheinen. Immer wieder treffen die beiden aufeinander und immer wieder enden die Begegnungen in romantischen Momenten.

Schon nach kurzer Zeit ist auch Mama Minou dem Charme des Chefarztes verfallen, aber wo soll das denn nur hinführen? Fängt Dr. Stein jetzt wirklich auch noch was mit der Mutter seiner Ex an?