Mysteriöser Zusammenbruch vor Leipziger Sachsenklinik: Fauliger Geruch bringt Wahrheit ans Licht
Leipzig - Dr. Ina Schulte (gespielt von Isabell Gerschke, 46) steht in der neuen Folge von "In aller Freundschaft" vor einem großen Rätsel, als ein alter Bekannter immer wieder das Bewusstsein verliert. Schnell hat sie eine Vermutung: Hier sind wohl Drogen im Spiel.
Direkt vor der Leipziger Sachsenklinik bricht Tim Aurich (gespielt von Claude Albert Heinrich, 19) plötzlich zusammen. Zu seinem Glück bemerkt die Verwaltungschefin Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt, 57) den Sturz und eilt zur Hilfe.
Tim ist ihr kein Unbekannter, denn schon vor zwei Jahren hat sie ihn durch eine missliche Lage begleitet.
Diesmal hat er gleich mehrere Baustellen, die seine Ärztin Ina Schulte sehr beunruhigen. Wegen einer Fußverletzung kommt der 18-Jährige in den OP, doch unter Narkose fängt er plötzlich an, sich zu verkrampfen, und auch im Aufwachraum braucht er deutlich länger, um wieder zu Bewusstsein zu kommen.
Am naheliegendsten ist ein verheimlichtes Drogen- oder Alkoholproblem. Doch das streitet Tim vehement ab: "Ich nehme keine Drogen. Ich trinke auch nicht, hab ich noch nie." Einem Test stimmt er trotzdem nicht zu.
Doch dann bemerkt Ina Schulte etwas Komisches. Tim riecht muffig und leicht faulig. Ist diese Erkenntnis der Schlüssel zur Lösung?
Direkt kommt ihr eine seltene, angeborene Stoffwechselstörung in den Sinn, die nicht nur seinen Geruch erklären würde.
"In aller Freundschaft": Sind Tims Eltern an seiner Misere schuld?
Einfach ist der Fall nicht, denn Tims Leben war in der Vergangenheit alles andere als normal. Mit 16 ist er aus dem Erzgebirge abgehauen und nach Leipzig gekommen, doch in der Messestadt scheint es nicht viel besser für ihn zu laufen.
Tim hat keinen festen Wohnsitz, keine Krankenversicherung und kann sich nicht mal ausweisen. Und das Ganze nur, weil seine Eltern sich für ein Leben fernab jeglicher Zivilisation im Wald entschieden haben.
"Von mir gibt’s ja nicht mal eine Geburtsurkunde, wie soll ich denn da irgendwas beantragen?", versucht er, sich zu rechtfertigen.
Sarah Marquardt ist außer sich. Seine Eltern "haben sich in mehrerer Hinsicht strafbar gemacht", ärgert sich die Verwaltungschefin.
Die neue Folge von "In aller Freundschaft" mit dem Titel "Erziehungsstile" läuft am heutigen Dienstag, ab 21 Uhr, im MDR und kann bereits vorab in der ARD-Mediathek gestreamt werden.
Titelfoto: Montage: MDR/Rudolf Wernicke