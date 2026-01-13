Mysteriöser Zusammenbruch vor Leipziger Sachsenklinik: Fauliger Geruch bringt Wahrheit ans Licht

Leipzig - Dr. Ina Schulte (gespielt von Isabell Gerschke, 46) steht in der neuen Folge von " In aller Freundschaft " vor einem großen Rätsel, als ein alter Bekannter immer wieder das Bewusstsein verliert. Schnell hat sie eine Vermutung: Hier sind wohl Drogen im Spiel.

Tim Aurich verliert immer wieder das Bewusstsein. © MDR/Rudolf Wernicke

Direkt vor der Leipziger Sachsenklinik bricht Tim Aurich (gespielt von Claude Albert Heinrich, 19) plötzlich zusammen. Zu seinem Glück bemerkt die Verwaltungschefin Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt, 57) den Sturz und eilt zur Hilfe.

Tim ist ihr kein Unbekannter, denn schon vor zwei Jahren hat sie ihn durch eine missliche Lage begleitet.

Diesmal hat er gleich mehrere Baustellen, die seine Ärztin Ina Schulte sehr beunruhigen. Wegen einer Fußverletzung kommt der 18-Jährige in den OP, doch unter Narkose fängt er plötzlich an, sich zu verkrampfen, und auch im Aufwachraum braucht er deutlich länger, um wieder zu Bewusstsein zu kommen.

Am naheliegendsten ist ein verheimlichtes Drogen- oder Alkoholproblem. Doch das streitet Tim vehement ab: "Ich nehme keine Drogen. Ich trinke auch nicht, hab ich noch nie." Einem Test stimmt er trotzdem nicht zu.

Doch dann bemerkt Ina Schulte etwas Komisches. Tim riecht muffig und leicht faulig. Ist diese Erkenntnis der Schlüssel zur Lösung?

Direkt kommt ihr eine seltene, angeborene Stoffwechselstörung in den Sinn, die nicht nur seinen Geruch erklären würde.