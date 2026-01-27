Doppel-Special bei "In aller Freundschaft": Gehirntumor lässt Ärztin um ihr Leben bangen

Leipzig - Für alle, die von den Geschichten aus der Sachsenklinik nicht genug bekommen, haben wir jetzt gute Nachrichten. " In aller Freundschaft " beschenkt Euch am Dienstag direkt mit einer Doppelfolge.

Dr. Maria Weber (gespielt von Annett Renneberg, 47) hat sich endlich jemandem anvertraut. © MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke

Die Nerven von Dr. Maria Weber (gespielt von Annett Renneberg, 47) liegen blank.

Geplagt von schlimmen Kopfschmerzen wartet sie auf das Ergebnis, ob der Tumor in ihrem Gehirn gutartig ist - rechnet selber jedoch mit dem Schlimmsten.

Wahrscheinlich ist das auch der Grund dafür, warum es ihr so schwerfällt, sich jemandem anzuvertrauen.

Doch Dr. Ilay Demir (Tan Caglar, 45) lässt nicht locker, bis Maria ihr Schweigen bricht. Der Schock über die Nachricht steht ihm ins Gesicht geschrieben.

Als Ilay seine Kollegin wenig später schluchzend im Garten vor der Sachsenklinik antrifft, reagiert er sofort.

"Hey, hör mir zu. Du bist nicht allein, ich bin für dich da", tröstet er die Ärztin. Marias Antwort darauf kommt überraschend.