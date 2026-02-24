 681

"Viel Zeit haben wir nicht": Herz-Drama bei "In aller Freundschaft" - plötzlich kippt die Ärztin um

Drama pur bei "In aller Freundschaft". Jakob Heilmann ist gerade frisch Vater geworden, als er bei einer Untersuchung seiner Tochter zusammenbricht.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Drama pur bei "In aller Freundschaft". Jakob Heilmann (gespielt von Karsten Kühn, 36) ist gerade frisch Vater geworden, als er bei einer Untersuchung seiner Tochter zusammenbricht. Eine Operation könnte sein Leben zumindest vorerst retten, doch im OP-Saal kommt direkt der nächste Schock.

Prof. Maria Weber (Annett Renneberg, 47) hat keine guten Nachrichten: Das Herz von Jakob Heilmann (Karsten Kühn, 36) macht nicht mehr lange mit.
Prof. Maria Weber (Annett Renneberg, 47) hat keine guten Nachrichten: Das Herz von Jakob Heilmann (Karsten Kühn, 36) macht nicht mehr lange mit.  © MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke

Der Sohn von Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann, 70) wartet schon seit einiger Zeit auf ein Spenderherz. Doch die Transplantationsliste ist lang.

Nach einem erneuten Schwächeanfall wird klar, dass Jakob es nicht schaffen wird, sollte ihm nicht so schnell wie möglich eine Pumpe zur Überbrückung eingebaut werden.

"Viel Zeit haben wir nicht", stellt Prof. Maria Weber (Annett Renneberg, 47) klar.

Eigentlich würde die Spezialistin den Fall selbst übernehmen, doch eine Verletzung am Handgelenk hindert sie daran. Deshalb muss Dr. Martin Stein (Bernhard Bettermann, 61) ran. Der Druck steigt - auch bei Jakobs Partnerin.

"Aber was, wenn Jakob kein Herz bekommt? Ich schaffe das nicht allein", beichtet Samira Steffens (Sarah Alles, 39) in einem schwachen Moment.

Jakob hingegen ist zuversichtlich. "Ich habe die Hoffnung auf ein neues Spenderherz noch nicht aufgegeben", erzählt er seinem Vater.

Jakobs Vater Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann, 70, l.) und seine Partnerin Samira Steffens (Sarah Alles, 39) machen sich große Sorgen.
Jakobs Vater Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann, 70, l.) und seine Partnerin Samira Steffens (Sarah Alles, 39) machen sich große Sorgen.  © MDR/Saxonia Media/Sebastian Kiss

Im OP überschlagen sich die Ereignisse

Eine letzte Besprechung, bevor die riskante Operation am Herzen beginnt.
Eine letzte Besprechung, bevor die riskante Operation am Herzen beginnt.  © MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke

Kurz darauf ist es schon so weit, und Jakob wird in den OP gerollt.

Anfangs läuft alles glatt, doch dann bricht die assistierende Maria Weber plötzlich zusammen. Was ihre Kollegen bisher nicht wissen: Ein inoperabler Tumor in ihrem Kopf ist schuld an den Ausfällen.

Dann überschlagen sich die Ereignisse. Kaum wurde sie aus dem Saal gebraucht, bekommt Jakob innere Blutungen. Sein Zustand ist kritisch, doch Dr. Martin Stein kann ihn retten.

Nach dem Eingriff wird zumindest kurz aufgeatmet. "Hey, alles gut gelaufen", beruhigt der Arzt seinen Kollegen Dr. Roland Heilmann. Diesem ist durchaus bewusst, dass die Operation zwar notwendig war, allerdings auch dafür gesorgt hat, dass Jakob auf der Spenderliste für sein neues Herz wieder ein Stück weiter nach unten rutscht.

Die neue Folge von "In aller Freundschaft" mit dem Titel "Kampf oder Flucht" seht Ihr am heutigen Dienstag, um 21 Uhr, in der ARD oder schon vorab in der ARD-Mediathek.

Titelfoto: MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke

