"Viel Zeit haben wir nicht": Herz-Drama bei "In aller Freundschaft" - plötzlich kippt die Ärztin um

Leipzig - Drama pur bei " In aller Freundschaft ". Jakob Heilmann (gespielt von Karsten Kühn, 36) ist gerade frisch Vater geworden, als er bei einer Untersuchung seiner Tochter zusammenbricht. Eine Operation könnte sein Leben zumindest vorerst retten, doch im OP-Saal kommt direkt der nächste Schock.

Prof. Maria Weber (Annett Renneberg, 47) hat keine guten Nachrichten: Das Herz von Jakob Heilmann (Karsten Kühn, 36) macht nicht mehr lange mit. © MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke

Der Sohn von Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann, 70) wartet schon seit einiger Zeit auf ein Spenderherz. Doch die Transplantationsliste ist lang.

Nach einem erneuten Schwächeanfall wird klar, dass Jakob es nicht schaffen wird, sollte ihm nicht so schnell wie möglich eine Pumpe zur Überbrückung eingebaut werden.

"Viel Zeit haben wir nicht", stellt Prof. Maria Weber (Annett Renneberg, 47) klar.

Eigentlich würde die Spezialistin den Fall selbst übernehmen, doch eine Verletzung am Handgelenk hindert sie daran. Deshalb muss Dr. Martin Stein (Bernhard Bettermann, 61) ran. Der Druck steigt - auch bei Jakobs Partnerin.

"Aber was, wenn Jakob kein Herz bekommt? Ich schaffe das nicht allein", beichtet Samira Steffens (Sarah Alles, 39) in einem schwachen Moment.

Jakob hingegen ist zuversichtlich. "Ich habe die Hoffnung auf ein neues Spenderherz noch nicht aufgegeben", erzählt er seinem Vater.