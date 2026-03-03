Dr. Maria Weber wird immer schwächer: "Du stirbst"

Leipzig - Die todkranke Dr. Maria Weber (Annett Renneberg, 47) bringt es bei " In aller Freundschaft " nicht übers Herz, ihrer Familie die Wahrheit über ihren Gesundheitszustand zu sagen. Dr. Ilay Demir (Tan Caglar, 45) ist der Einzige, der über ihre Lage Bescheid weiß. Doch er kann nicht mehr länger schweigen.

Dr. Maria Weber (Annett Renneberg, 47) wird immer schwächer. © MDR/Saxonia Media/Sebastian Kiss

Marias neue Taktik: Sie nimmt ein Abschiedsvideo auf, in dem sie ihr Handeln erklärt. Ilay soll es dann im richtigen Moment ihrem Mann geben. "Maria, du stirbst", versucht er, sie mit aller Härte wachzurütteln. Doch es ist, als würde Ilay gegen eine Betonwand reden.

"Wenn Kai es wüsste, dann hätten wir keinen einzigen unbeschwerten Moment mehr", versucht sich die Ärztin zu rechtfertigen.

Marias Vertrauter ringt mit sich, doch am Ende kann er das Geheimnis nicht länger für sich behalten. Er überreicht Dr. Kai Hoffmann (Julian Weigend, 54) den USB-Stick mit dem Video. "Sie haben ein Recht darauf, das zu erfahren."

Für Kai bricht eine Welt zusammen. Schluchzend fällt er in die Arme von Ilay.

Wird er Maria zur Rede stellen, oder spielt er ihr weiter den Unwissenden vor?