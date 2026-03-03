Dr. Maria Weber wird immer schwächer: "Du stirbst"
Leipzig - Die todkranke Dr. Maria Weber (Annett Renneberg, 47) bringt es bei "In aller Freundschaft" nicht übers Herz, ihrer Familie die Wahrheit über ihren Gesundheitszustand zu sagen. Dr. Ilay Demir (Tan Caglar, 45) ist der Einzige, der über ihre Lage Bescheid weiß. Doch er kann nicht mehr länger schweigen.
Marias neue Taktik: Sie nimmt ein Abschiedsvideo auf, in dem sie ihr Handeln erklärt. Ilay soll es dann im richtigen Moment ihrem Mann geben. "Maria, du stirbst", versucht er, sie mit aller Härte wachzurütteln. Doch es ist, als würde Ilay gegen eine Betonwand reden.
"Wenn Kai es wüsste, dann hätten wir keinen einzigen unbeschwerten Moment mehr", versucht sich die Ärztin zu rechtfertigen.
Marias Vertrauter ringt mit sich, doch am Ende kann er das Geheimnis nicht länger für sich behalten. Er überreicht Dr. Kai Hoffmann (Julian Weigend, 54) den USB-Stick mit dem Video. "Sie haben ein Recht darauf, das zu erfahren."
Für Kai bricht eine Welt zusammen. Schluchzend fällt er in die Arme von Ilay.
Wird er Maria zur Rede stellen, oder spielt er ihr weiter den Unwissenden vor?
Rentnerin bekommt plötzlichen Milcheinschuss
Parallel steht Kai in der Sachsenklinik vor einer medizinischen Herausforderung.
Rentnerin Elsa Schwarz wird in ihrem Alter plötzlich zum Adrenalinjunkie. Nach einem Fallschirmsprung ermahnt sie ihr Mann. "Aber gut ist das nicht fürs Herz", stellt Eugen fest. Als hätte er es geahnt, bricht Elsa nur Momente später zusammen.
Dr. Kai Hoffmann steht vor einem Rätsel. Wie könnte die Wesensveränderung mit dem Schwächeanfall zusammenhängen? Als die Rentnerin dann plötzlich einen Milcheinschuss bekommt, hat er eine Idee. Was ist, wenn ein hormonproduzierender Tumor sich in Elsas Kopf breitgemacht hat?
Doch die Wesensveränderungen lassen sich damit nicht erklären. Steckt etwa doch eine andere Krankheit dahinter, oder hat sich Elsa über die Zeit wirklich einfach verändert?
Die neue Folge von "In aller Freundschaft" mit dem Titel "Leben, das bleibt" seht Ihr am heutigen Dienstag, um 21 Uhr, in der ARD oder schon vorab in der ARD-Mediathek.
