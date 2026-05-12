Angreiferin oder Opfer? Ehemalige Krankenschwester kommt mit schweren Verletzungen in die Sachsenklinik

Leipzig - Eine alte Bekannte kehrt in der neuen Folge von " In aller Freundschaft " in die Sachsenklinik zurück. Jasmin Hatem (gespielt von Leslie-Vanessa Lill, 32) war selbst einige Jahre lang Krankenschwester, entschied sich dann aber, in einem Frauenhaus zu arbeiten. War das ein Fehler?

Kris Haas (Jascha Rust, 35, l.) ist besorgt um seine ehemalige Kollegin Jasmin Hatem (Leslie-Vanessa Lill, 32, r.). © MDR/Sebastian Kiss

Hatem wird als Patientin in die Sachsenklinik eingeliefert. Die erste Einschätzung der Sanitäter: Verdacht auf stumpfes Bauchtrauma, stumpfe Kopfverletzung und Orientierungslosigkeit. Der Unfallhergang ist unklar. Sie muss operiert werden.

Kris Haas (Jascha Rust, 35) macht sich Sorgen um seine alte Kollegin. Auch Schwester Miriam Schneider (Christina Petersen, 35) ist schockiert. "Meinst du, sie wurde verprügelt?", fragt sie.

Als dann unerwartet Franziska Winschek (Alexandra Finder, 48), eine Bewohnerin des Frauenhauses, auftaucht, ändert sich alles.

Ihr Partner Tom ist gewalttätig, dieses Mal soll er allerdings völlig unschuldig sein: "Das ist nicht so, wie du denkst, Jasmin. Du hast ihn angegriffen, er hat sich nur verteidigt", behauptet Franziska.

Jasmin ist von Selbstzweifeln geplagt. Hat sie wirklich den Mann angegriffen? Sie erzählt Kris von ihrer Wut, dass die Frauen im Frauenhaus ihren Männern immer wieder verzeihen und die Gewaltspirale nie aufhört.

Diese Wut könnte sie zum Angriff getrieben haben. "Vielleicht sollte ich besser im Frauenhaus aufhören", sagt sie.