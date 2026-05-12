Angreiferin oder Opfer? Ehemalige Krankenschwester kommt mit schweren Verletzungen in die Sachsenklinik
Leipzig - Eine alte Bekannte kehrt in der neuen Folge von "In aller Freundschaft" in die Sachsenklinik zurück. Jasmin Hatem (gespielt von Leslie-Vanessa Lill, 32) war selbst einige Jahre lang Krankenschwester, entschied sich dann aber, in einem Frauenhaus zu arbeiten. War das ein Fehler?
Hatem wird als Patientin in die Sachsenklinik eingeliefert. Die erste Einschätzung der Sanitäter: Verdacht auf stumpfes Bauchtrauma, stumpfe Kopfverletzung und Orientierungslosigkeit. Der Unfallhergang ist unklar. Sie muss operiert werden.
Kris Haas (Jascha Rust, 35) macht sich Sorgen um seine alte Kollegin. Auch Schwester Miriam Schneider (Christina Petersen, 35) ist schockiert. "Meinst du, sie wurde verprügelt?", fragt sie.
Als dann unerwartet Franziska Winschek (Alexandra Finder, 48), eine Bewohnerin des Frauenhauses, auftaucht, ändert sich alles.
Ihr Partner Tom ist gewalttätig, dieses Mal soll er allerdings völlig unschuldig sein: "Das ist nicht so, wie du denkst, Jasmin. Du hast ihn angegriffen, er hat sich nur verteidigt", behauptet Franziska.
Jasmin ist von Selbstzweifeln geplagt. Hat sie wirklich den Mann angegriffen? Sie erzählt Kris von ihrer Wut, dass die Frauen im Frauenhaus ihren Männern immer wieder verzeihen und die Gewaltspirale nie aufhört.
Diese Wut könnte sie zum Angriff getrieben haben. "Vielleicht sollte ich besser im Frauenhaus aufhören", sagt sie.
Läuft da etwas zwischen Lisa und Kris?
Lisa Schroth (Louise Sophie Arnold, 25) betreut Hatem medizinisch und bemerkt, dass Kris und sie eine enge Bindung haben. Beim gemeinsamen Essen stellt sie ihn zur Rede: "Dir liegt doch richtig was an ihr, das sieht man doch", sagt sie.
Doch Kris erklärt, dass es zwischen ihm und Jasmin einfach nie gepasst habe. Trotzdem sehnt er sich nach einer festen Beziehung und will eine Familie gründen. Auch eine Ärztin wäre dabei für ihn okay.
Für Jasmin ist Kris keine Option. Sie bemerkt aber, dass Lisa und er einen guten Draht haben. Lisa wiegelt direkt ab und bezeichnet ihn nur als ihren "Best Buddy". "Ich bin gerade nicht auf der Suche", sagt sie entschlossen.
Bevor sie nach Leipzig gezogen ist, war sie in einer Beziehung. Jetzt will sie sich aber voll und ganz auf den Job konzentrieren. Doch kann sie die Anziehung zu Kris ignorieren?
Die neue Folge "In aller Freundschaft" mit dem Titel "Gewaltspirale" seht Ihr am Dienstag, um 21 Uhr, in der ARD oder jederzeit zum Streamen in der ARD Mediathek.
Titelfoto: MDR/Sebastian Kiss