"In aller Freundschaft" fliegt im Sommer monatelang aus dem Programm

Leipzig - Dass " In aller Freundschaft " eine Sommerpause einlegt, ist für Fans der bekannten Arzt-Serie nichts Neues. Auch in diesem Jahr werden für circa zweieinhalb Monate keine neuen Geschichten aus der Sachsenklinik zu sehen sein.

In den aktuellen Folgen hat Lisa Schroth (gespielt von Louise Sophie Arnold, 25, l.) eine immer wichtigere Rolle gespielt. Sie ist die Tochter von "In aller Freundschaft"-Urgestein Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann, 71, r.) © MDR/Saxonia Media/Sebastian Kiss

Das bestätigte die ARD gegenüber RUHR24.

Nach aktuellem Stand läuft die vorerst letzte Folge am 16. Juni. Bis voraussichtlich zum 1. September wird am Dienstagabend um 21 Uhr dann etwas anderes gesendet.

Was genau in der Zwischenzeit laufen wird, ist noch nicht bestätigt. Sicher ist nur, dass einige Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA auf den Sendeplatz rücken werden.

Bis zur Pause ab Juni können Fans sich noch auf fünf neue Folgen der Kult-Serie freuen.

Für den kommenden Dienstag gibt es auch eine gute Nachricht. "In aller Freundschaft" läuft dann bereits ab 20.15 Uhr und mit "Bruch" und "Einstiegstänze" laufen direkt zwei Folgen an einem Tag.