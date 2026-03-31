Drama um Herz der verstorbenen Ärztin Maria: War die Not-Transplantation umsonst?

Leipzig - Gerade erst ist Dr. Maria Weber (gespielt von Annett Renneberg, 48) bei " In aller Freundschaft " gestorben, doch ein Notfall lässt keine Trauer zu. Jakob Heilmanns (Karsten Kühn, 37) Herz versagt, und Marias Tod könnte ihm das Leben retten, doch dann kommt es zu Komplikationen.

Der ganze Stress geht an Jakobs Familie nicht spurlos vorbei. © MDR/Saxonia Media/Sebastian Kiss

"Das ist doch wirklich unglaublich", fasst Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt, 58) zusammen.

Weil der eigentliche Empfänger von Marias Herz kurz vor der OP stirbt und die Ermittlung des nächsten Berechtigten zu lange dauern würde, bekommt Jakob ihr Herz transplantiert.

Jedoch verläuft seine letzte Rettung alles andere als problemlos. Das Organ konnte zwar erfolgreich transplantiert werden, doch als es zu schlagen beginnen soll, passiert nichts.

Die Panik ist dem operierenden Dr. Martin Stein (Bernhard Bettermann, 61) ins Gesicht geschrieben.

"Komm schon, schlag, schlag, schlag!", schreit der Klinikleiter, während er Jakobs neues Herz massiert. Und tatsächlich, seine Schreie werden erhört.

Doch lange kann er nicht aufatmen. Schon auf der Intensivstation kommt der nächste Schock. Plötzlich schlägt das Herz unregelmäßig, das Medikament bringt keine Besserung.

Erst nach einem Schock beruhigt sich die Lage wieder, doch niemand kann sagen, ob Jakob von den Komplikationen bleibende Schäden davongetragen hat.