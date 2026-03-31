Drama um Herz der verstorbenen Ärztin Maria: War die Not-Transplantation umsonst?
Leipzig - Gerade erst ist Dr. Maria Weber (gespielt von Annett Renneberg, 48) bei "In aller Freundschaft" gestorben, doch ein Notfall lässt keine Trauer zu. Jakob Heilmanns (Karsten Kühn, 37) Herz versagt, und Marias Tod könnte ihm das Leben retten, doch dann kommt es zu Komplikationen.
"Das ist doch wirklich unglaublich", fasst Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt, 58) zusammen.
Weil der eigentliche Empfänger von Marias Herz kurz vor der OP stirbt und die Ermittlung des nächsten Berechtigten zu lange dauern würde, bekommt Jakob ihr Herz transplantiert.
Jedoch verläuft seine letzte Rettung alles andere als problemlos. Das Organ konnte zwar erfolgreich transplantiert werden, doch als es zu schlagen beginnen soll, passiert nichts.
Die Panik ist dem operierenden Dr. Martin Stein (Bernhard Bettermann, 61) ins Gesicht geschrieben.
"Komm schon, schlag, schlag, schlag!", schreit der Klinikleiter, während er Jakobs neues Herz massiert. Und tatsächlich, seine Schreie werden erhört.
Doch lange kann er nicht aufatmen. Schon auf der Intensivstation kommt der nächste Schock. Plötzlich schlägt das Herz unregelmäßig, das Medikament bringt keine Besserung.
Erst nach einem Schock beruhigt sich die Lage wieder, doch niemand kann sagen, ob Jakob von den Komplikationen bleibende Schäden davongetragen hat.
Skurriler Unfall vor der Sachsenklinik
Trotz des tragischen Unglücks um Maria steht der Alltag in der Sachsenklinik natürlich nicht still. Patienten müssen versorgt werden und seit Kurzem sind zwei neue Fälle eingezogen.
Der Dresdner Assistenzarzt Enno Wehl (David Hugo Schmitz, 32) hat panische Angst vor Hunden. Als der Vierbeiner der Tierheim-Mitarbeiterin Rena Molst (Lilly Charlotte Dreesen, 26) ihn anbellt, stolpert er und fällt hin.
Auch Rena stürzt plötzlich und ihr Hund Mogli rennt weg. Beide beginnen noch vor der Klinik zu streiten, wessen Schuld der Unfall ist. Doch nur wenig später scheint der Ärger wie weggeblasen.
Dafür kommen neue Probleme hinzu.
Die neue Folge von "In aller Freundschaft" mit dem Titel "Das Leben geht weiter" seht Ihr am heutigen Dienstag, um 21 Uhr, in der ARD oder schon vorab in der ARD-Mediathek.
Titelfoto: Montage: MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke