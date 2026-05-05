Schock-Diagnose in Leipziger Sachsenklinik: Zwillinge zusammengewachsen

Leipzig - Eine Zwillings-Schwangerschaft wird für die 36-jährige Hilda Renner (gespielt von Karoline Teska, 37) bei " In aller Freundschaft " plötzlich zum Albtraum, als diese Schock-Diagnose gestellt wird.

Hilda Renner (Karoline Teska, 37, M.) kann die Diagnose nicht fassen. © MDR/Sebastian Kiss

Eigentlich will Hilda nur ihrem Ex-Mann Lars Renner (Martin Geisen, 39) beistehen, der frisch operiert wurde.

Doch die Wartezeit läuft anders als geplant. Als die Oberschwester Arzu Ritter (Arzu Bazman, 48) bemerkt, dass Hildas Schwangerschaft nicht problemlos verläuft, hakt sie nach.

Bei der folgenden Untersuchung dann der Schock: Die Babys sind im Mutterleib zusammengewachsen.

Die in der elften Woche Schwangere kann es nicht fassen. Ihr Ex und Vater der ungeborenen Babys versucht, Hilda beizustehen, macht es mit der Aussage "Es ist ja dein Körper" jedoch nur noch schlimmer.

"Soll ich das entscheiden? Wie immer", ärgert sich die 36-Jährige. Dann artet die Situation aus und der frisch operierte Lars bekommt plötzlich einen Herzstillstand.

"Oh Gott, das ist alles zu viel. Am Ende verliere ich alle drei", bricht Hilda zusammen. Können die Ärzte Lars und die Babys retten?