Schock-Diagnose in Leipziger Sachsenklinik: Zwillinge zusammengewachsen
Leipzig - Eine Zwillings-Schwangerschaft wird für die 36-jährige Hilda Renner (gespielt von Karoline Teska, 37) bei "In aller Freundschaft" plötzlich zum Albtraum, als diese Schock-Diagnose gestellt wird.
Eigentlich will Hilda nur ihrem Ex-Mann Lars Renner (Martin Geisen, 39) beistehen, der frisch operiert wurde.
Doch die Wartezeit läuft anders als geplant. Als die Oberschwester Arzu Ritter (Arzu Bazman, 48) bemerkt, dass Hildas Schwangerschaft nicht problemlos verläuft, hakt sie nach.
Bei der folgenden Untersuchung dann der Schock: Die Babys sind im Mutterleib zusammengewachsen.
Die in der elften Woche Schwangere kann es nicht fassen. Ihr Ex und Vater der ungeborenen Babys versucht, Hilda beizustehen, macht es mit der Aussage "Es ist ja dein Körper" jedoch nur noch schlimmer.
"Soll ich das entscheiden? Wie immer", ärgert sich die 36-Jährige. Dann artet die Situation aus und der frisch operierte Lars bekommt plötzlich einen Herzstillstand.
"Oh Gott, das ist alles zu viel. Am Ende verliere ich alle drei", bricht Hilda zusammen. Können die Ärzte Lars und die Babys retten?
Arzt verliert 15.000 Euro nach Klinik-Brand
Nachdem ein großes Feuer in der Sachsenklinik gewütet hatte, muss vor allem Dr. Rolf Kaminski (Udo Schenk, 73) einen wertvollen Verlust betrauern.
In seinem Büro, das durch das Feuer gänzlich zerstört wurde, befand sich nämlich seine Nietzsche-Erstausgabe.
Die Kosten für den Brand werden zwar von der Versicherung gedeckt, private Gegenstände sind allerdings nicht inbegriffen.
Die Praktikantin Lisa Schroth (Louise Sophie Arnold) fühlt sich verantwortlich, weil sie sich eine Mitschuld an dem Feuer gibt und auch Rolf Kaminski scheint das so zu sehen. Zumindest zeigt er ihr seitdem die kalte Schulter.
"Sie geben mir die Schuld für etwas, wofür Sie selbst verantwortlich sind, wer stellt sich auch einen 15.000-Euro-Wälzer in sein Büro?", platzt ihr nach einem weiteren Tag der Feindseligkeit endgültig der Kragen. Dabei wollte sie sich eigentlich nur wieder versöhnen.
TV-Tipp: Die neue Folge von "In aller Freundschaft" mit dem Titel "Unzertrennlich" seht Ihr am heutigen Dienstag, ab 21 Uhr, im Ersten. Wer nicht bis abends warten will, kann sich die Folge bereits in der ARD-Mediathek ansehen.
Titelfoto: Montage: MDR/Sebastian Kiss