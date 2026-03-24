Dramatisches Ende für todkranke Ärztin: "Im Grunde genommen ist es gut"

Leipzig - Gerade verbringt Dr. Maria Weber (gespielt von Annett Renneberg, 48) noch die nachgeholten Flitterwochen zusammen mit ihrem Mann Dr. Kai Hoffmann (Julian Weigend, 54) gemütlich auf einem Boot, dann bricht sie plötzlich zusammen. In der neuen Folge von " In Aller Freundschaft " heißt es Abschied nehmen.

Dr. Kai Hoffmann (Julian Weigend, 54, l.) muss Abschied nehmen. © MDR/Sebastian Kiss

Bewusstlos wird Maria wenig später in die Sachsenklinik eingeliefert.

"Wir müssen unbedingt herausfinden, was die Ursache ist. Der Sturz oder doch der Tumor", ordnet Dr. Ilay Demir (Tan Caglar, 45) direkt an.

Die traurige Gewissheit kommt schnell. Maria hat massive Blutung am Hirnstamm. Die Ärzte können nichts mehr für sie tun.

Ihr Mann Kai will das nicht wahrhaben. "Meine Frau lebt", geht er seinen Kollegen an.

Wenig später klärt Ilay dem Klinikleiter Dr. Martin Stein (Bernhard Bettermann, 61) auf. Dieser wusste bisher nicht mal, dass Maria krank ist und muss die Infos erstmal verdauen.

"Im Grunde genommen ist es gut, dass es so schnell zu Ende gegangen ist", fährt Ilay fort und genau in diesem Moment kommt Kai herein.

"Sind sie verrückt? Sie sind verrückt geworden. Meine Frau hatte einen Unfall, die wird sich wieder erholen", leugnet dieser die Tatsachen komplett im Schockzustand.

Doch ihr Schicksal ist besiegelt, Maria ist sicher hirntot.