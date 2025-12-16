 894

Enttäuschung kurz vor Weihnachten: ARD streicht "In aller Freundschaft"!

Wer am heutigen Dienstag auf seine wöchentliche Dosis "In aller Freundschaft" gehofft hatte, wird wohl enttäuscht vor dem Fernseher zurückbleiben.

Von Annika Rank

Leipzig - Wer am heutigen Dienstag auf seine wöchentliche Dosis "In aller Freundschaft" (IaF) gehofft hatte, wird wohl enttäuscht vor dem Fernseher zurückbleiben.

Am heutigen Dienstag läuft keine neue Folge "In aller Freundschaft".
Am heutigen Dienstag läuft keine neue Folge "In aller Freundschaft".  © MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke

Statt der Sachsenklinik bekommen die ARD-Zuschauer ab 20.15 Uhr die neue Miniserie "Mozart/Mozart" zu sehen. Zum Auftakt werden die ersten drei Episoden "Skandal", "Rivalin" und "Fantasie" ausgestrahlt.

Ab 22.30 Uhr laufen dann die Tagesthemen.

Aber keine Sorge, allzu lange muss man sich nicht gedulden: Am kommenden Dienstag, 23. Dezember, gibt es "IaF" ab 20.15 Uhr nämlich sogar im Doppelpack!

In aller Freundschaft: "In aller Freundschaft"-Star Rolf Becker mit 90 Jahren verstorben
In aller Freundschaft "In aller Freundschaft"-Star Rolf Becker mit 90 Jahren verstorben

Erst läuft die Episode "Betrüger und Betrogene", danach darf man sich auf die Spezialfolge "Weil Weihnachten ist" freuen, welche die Zuschauer schon mal in eine festliche Stimmung versetzen soll.

Stattdessen dürfen sich Maria Anna (Havana Joy, 25) und Amadeus Mozart (Eren M. Güvercin, 23) über Primetime-Sendezeit im Ersten freuen.
Stattdessen dürfen sich Maria Anna (Havana Joy, 25) und Amadeus Mozart (Eren M. Güvercin, 23) über Primetime-Sendezeit im Ersten freuen.  © WDR/Armands Virbulis

TV-Tipp: In "Mozart/Mozart" schlüpfen die jungen Schauspieler Havana Joy (25) und Eren M. Güvercin (23) in die Rollen der Geschwister Maria Anna und Wolfgang Amadeus. Dabei geht es vor allem um den Absturz des berühmten Komponisten, sodass seine Schwester in den Fokus rückt.

Titelfoto: MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke

Mehr zum Thema In aller Freundschaft: