Enttäuschung kurz vor Weihnachten: ARD streicht "In aller Freundschaft"!

Leipzig - Wer am heutigen Dienstag auf seine wöchentliche Dosis " In aller Freundschaft " (IaF) gehofft hatte, wird wohl enttäuscht vor dem Fernseher zurückbleiben.

Am heutigen Dienstag läuft keine neue Folge "In aller Freundschaft". © MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke

Statt der Sachsenklinik bekommen die ARD-Zuschauer ab 20.15 Uhr die neue Miniserie "Mozart/Mozart" zu sehen. Zum Auftakt werden die ersten drei Episoden "Skandal", "Rivalin" und "Fantasie" ausgestrahlt.

Ab 22.30 Uhr laufen dann die Tagesthemen.

Aber keine Sorge, allzu lange muss man sich nicht gedulden: Am kommenden Dienstag, 23. Dezember, gibt es "IaF" ab 20.15 Uhr nämlich sogar im Doppelpack!

Erst läuft die Episode "Betrüger und Betrogene", danach darf man sich auf die Spezialfolge "Weil Weihnachten ist" freuen, welche die Zuschauer schon mal in eine festliche Stimmung versetzen soll.