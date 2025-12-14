"In aller Freundschaft"-Star Mai Duong Kieu: Werden wir Dr. Lilly Phan bald wiedersehen?
Leipzig - Fast 200 Folgen lang verkörperte Schauspielerin Mai Duong Kieu (38) die Rolle der Dr. Lilly Phan und eroberte damit die Herzen der "In aller Freundschaft"-Zuschauer. Anfang 2025 verabschiedete sich die Neurochirurgin dann aus der Sachsenklinik. Doch war das wirklich das letzte Mal, dass wir die Ärztin zu Gesicht bekommen haben?
Offenbar nicht! Denn wie Mai Duong Kieu auf dem roten Teppich der José-Carreras-Gala verriet, gibt es spannende Neuigkeiten für Fans von Dr. Lilly Phan.
"Ich glaube, ich habe da gute Nachrichten", teaserte die Schauspielerin gegenüber TAG24 das Geheimnis an. "Es wird keine Rückkehr für immer, also keine fortlaufende Wiederkehr, aber möglicherweise bin ich bald noch einmal für eine Folge da."
Details zu der Rückkehr an ihre alte Wirkstätte konnte Mai Duong Kieu zunächst nicht verraten, erklärte jedoch, dass sie sich bereits auf das Wiedersehen freue.
Fünf Jahre lang verkörperte die Schauspielerin die Figur der Dr. Lilly Phan in "In aller Freundschaft". Von Beginn an machte sich die Ärztin dabei einen Namen als ehrgeizige, aber auch charmante Neurochirurgin. Vor allem die Beziehung zu Pfleger Kris Haas (Jascha Rust, 35), mit dem Lilly drei Jahre zusammen war, ist vielen Fans der Ärzte-Serie bis heute im Gedächtnis geblieben.
Im Januar 2025 verabschiedete sich Dr. Lilly Phan jedoch aus der Sachsenklinik, um in einer Spezialklinik in Bern die Leitung der Neurologie zu übernehmen.
Mai Duong Kieu mit eigenem Buch auf der Buchmesse
Seit ihrem Abschied aus der Sachsenklinik war Mai Duong Kieu übrigens mächtig fleißig und stand nicht nur vor der Kamera - sie hat auch ihr erstes Buch geschrieben! "Im Herzen bist du unbesiegbar" erzählt von Mais zähem Kampf um Selbstbestimmung und ihrem Willen, sich nicht kleinhalten zu lassen.
Die Autobiografie erscheint pünktlich zur Leipziger Buchmesse im März 2026 im Kösel-Verlag. Wie die Schauspielerin TAG24 verriet, wird sie die Gelegenheit gleich nutzen, um der Frühjahrsmesse der Buchbranche in ihrer Heimatstadt einen Besuch abzustatten. "Wer also bisschen quatschen oder auch ein Foto machen möchte, kann gern vorbeikommen!"
Darüber hinaus wird Mai Duong Kieu im Kinofilm "Kalter Hund" zu sehen sein, der sich aktuell in Produktion befindet.
