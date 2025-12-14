"In aller Freundschaft"-Star Mai Duong Kieu: Werden wir Dr. Lilly Phan bald wiedersehen?

Leipzig - Fast 200 Folgen lang verkörperte Schauspielerin Mai Duong Kieu (38) die Rolle der Dr. Lilly Phan und eroberte damit die Herzen der " In aller Freundschaft "-Zuschauer. Anfang 2025 verabschiedete sich die Neurochirurgin dann aus der Sachsenklinik. Doch war das wirklich das letzte Mal, dass wir die Ärztin zu Gesicht bekommen haben?

Schauspielerin Mai Duong Kieu (38) war in diesem Jahr zu Gast bei der José-Carreras-Gala und verriet dort, dass sie "möglicherweise bald" wieder in ihre Rolle als Dr. Lilly Phan schlüpfen wird. © EHL Media/Dietmar Thomas

Offenbar nicht! Denn wie Mai Duong Kieu auf dem roten Teppich der José-Carreras-Gala verriet, gibt es spannende Neuigkeiten für Fans von Dr. Lilly Phan.

"Ich glaube, ich habe da gute Nachrichten", teaserte die Schauspielerin gegenüber TAG24 das Geheimnis an. "Es wird keine Rückkehr für immer, also keine fortlaufende Wiederkehr, aber möglicherweise bin ich bald noch einmal für eine Folge da."

Details zu der Rückkehr an ihre alte Wirkstätte konnte Mai Duong Kieu zunächst nicht verraten, erklärte jedoch, dass sie sich bereits auf das Wiedersehen freue.

Fünf Jahre lang verkörperte die Schauspielerin die Figur der Dr. Lilly Phan in "In aller Freundschaft". Von Beginn an machte sich die Ärztin dabei einen Namen als ehrgeizige, aber auch charmante Neurochirurgin. Vor allem die Beziehung zu Pfleger Kris Haas (Jascha Rust, 35), mit dem Lilly drei Jahre zusammen war, ist vielen Fans der Ärzte-Serie bis heute im Gedächtnis geblieben.

Im Januar 2025 verabschiedete sich Dr. Lilly Phan jedoch aus der Sachsenklinik, um in einer Spezialklinik in Bern die Leitung der Neurologie zu übernehmen.